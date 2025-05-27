Історичний момент: WhatsApp випустив офіційний додаток для iPad

Незважаючи на статус найпопулярнішого месенджера у світі, у WhatsApp досі не було нативного додатка для планшетів Apple.

Месенджер WhatsApp з'явився 16 років тому, а перший iPad був випущений 15 років тому. Відтоді власники планшетів Apple чекали появи нативного клієнта – і цей день настав.

Повноцінна програма тепер доступна в App Store для iPadOS, повідомили розробники у своєму блозі. WhatsApp для iPad вже доступний для загрузки в App Store.

У додатку WhatsApp для iPad доступний увесь функціонал, що і на iPhone. Так, користувачі можуть переписуватися в особистих і групових чатах, здійснювати аудіо- та відеодзвінки за участю до 32 осіб, демонструвати екран та використовувати обидві камери – фронтальну і основну.

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Крім того, версія для планшета підтримує деякі функції iPadOS, включно з "Постановником", Split View і Slide Over, що дає змогу йому працювати разом з іншими додатками.

Розробники кажуть, що тільки починають розвивати WhatsApp для iPad, тому не виключають багів і недоліків. У разі їх виникнення команда обіцяє оперативно все виправляти.

Нагадаємо, раніше в цьому місяці WhatsApp припинив підтримку iPhone до версії iOS 15. Це означає, що власники iPhone 5s, iPhone 6 і iPhone 6+ втратили доступ до месенджера, тому що їхні моделі не підтримують актуальні версії iOS.

Як УНІАН уже писав, Дуров назвав WhatsApp "дешевою імітацією" Telegram і похвалився 1+ млрд аудиторією. Творець месенджера також підколов власника Цукерберга на тему його співпраці зі спецслужбами.

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