Витік охоплює 16 млрд облікових даних від Apple, Google, Telegram, соцмереж Цукерберга та інших сервісів.

Фахівці з Cybernews виявили близько 30 наборів витоку даних на 16 млрд унікальних облікових записів. У ці набори входять логіни та паролі від Apple, Google, Telegram, соцмереж Цукерберга та інших сервісів.

За даними Forbes, йдеться про найбільший витік паролів за всю історію. Сумарно з початку року кібер-експерти знайшли 30 відкритих наборів даних, кожен з яких містить від десятків мільйонів до більш ніж 3,5 мільярда записів.

При цьому там є дані для входу не тільки в популярні сервіси, а й різні портали для розробників, VPN-сервіси і навіть державні платформи. Експерти стверджують, що практично всі витоки раніше не публікувалися і вже використовуються хакерами.

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"Це не просто витік – це повноцінний інструмент для масштабних кібератак. Із 16 млрд записів у злочинців є доступ до особистих даних, які можна використати для крадіжки акаунтів, шахрайства і цільових фішингових атак", – ідеться в публікації.

Поради загалом типові: використовувати унікальні та надійні комбінації паролів, а також користуватися двофакторною аутентифікацією. А ще краще – перейти на ключі доступу (passkeys) скрізь, де це можливо.

УНІАН розповідав про найпопулярніші та найненадійніші паролі за підсумками 2024 року. Перша десятка з року в рік залишається практично незмінною і складається з найпростіших цифрових комбінацій, які зламуються менш ніж за секунду.

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