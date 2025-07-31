Система стартує у США з 13 серпня, але в майбутньому може бути впроваджена і в інших країнах.

Компанія Google починає використовувати штучний інтелект для автоматичного визначення користувачів віком до 18 років. Якщо алгоритм класифікує користувача як неповнолітнього, компанія автоматично увімкне відповідні обмеження для всіх сервісів.

Йдеться про дорослий контент на YouTube, персоналізовану рекламу, хронологію в Google Maps і блокування доступу до частини контенту в Play Store, пише The Verge. Це рішення відповідає глобальній тенденції щодо посилення заходів безпеки підлітків в інтернеті.

Алгоритми аналізуватимуть активність облікового запису та вік, вказаний під час реєстрації, щоб активувати захисні заходи для неповнолітніх. З 13 серпня 2025 року обмеження будуть введені для "невеликої частини" акаунтів у США, але згодом програму розширять.

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Користувачі зможуть спростувати рішення системи, підтвердивши вік за допомогою селфі, фото паспорта або банківської картки.

Додамо, що раніше цього місяця у Великій Британії набув чинності масштабний закон про верифікацію віку в інтернеті. Він зобов'язує всі цифрові сервіси обмежувати доступ до дорослого контенту неповнолітнім.

Раніше глава OpenAI попередив, що ваші листування з ChatGPT можуть бути використані в суді. Чинне законодавство не надає ШІ-чатботам особливого статусу конфіденційності.

Тим часом Microsoft заявляє, що її новий ШІ ставить діагнози вчетверо точніше, ніж група досвідчених лікарів, – і при цьому на 20% дешевше. У майбутньому технологія може бути інтегрована в чат-бот Copilot і пошуковик Bing.

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