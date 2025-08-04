Підняття ціни на тариф очікують у вересні.

Лідер музичного стримінгу, Spotify, укотре підвищує ціну на свою преміум-підписку. Починаючи з вересня, ціни зростуть у низці країн Європи, Латинської Америки, Близького Сходу, Африки та Азійсько-тихоокеанського регіону.

Зростання вартості підписки залежить від конкретної країни. Протягом серпня зачеплені користувачі отримають повідомлення електронною поштою.

Як зазначає The Verge, підписка вже подорожчала на 1 євро (з 11 до 12 євро) для нових користувачів в Іспанії, Італії та Португалії. Раніше Spotify підіймав вартість підписки в Бельгії, Франції, Люксембурзі та Нідерландах, тут ціна поки що залишається незмінною.

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Про перегляд цін Spotify повідомив незабаром після публікації чергового фінансового звіту. Незважаючи на зростання кількості передплатників, виручка виявилася нижчою за прогнози аналітиків, що призвело до падіння акцій компанії на 11,5%. Це знизило ринкову капіталізацію Spotify на 16 мільярдів доларів.

The Verge зазначає, що стримінгова компанія вперше з 2023 року не стала підвищувати вартість передплати у США. До цього ціна залишалася стабільною протягом 12 років, а потім збільшувалася два роки поспіль - у 2023 і 2024.

Spotify в Україні – останні новини

Платформа Spotify дуже популярна в Україні. Українці активно використовують нею для прослуховування улюблених пісень.

Поки що тарифи для українських користувачів варіюються від 2,49 до 7,99 долара на місяць, залежно від обраного плану. Кожен новий користувач може скористатися пробним періодом Premium протягом одного місяця.

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