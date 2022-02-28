Зокрема, людей просять повідомляти про будь-які вразливі точки у кіберзахисті російських об'єктів.

Україна починає масштабну боротьбу з російським агресором у кіберпросторі.

Про це 28 лютого повідомили у Службі безпеки України.

"Відкриваємо кіберфронт! Допомагайте українським кіберам зламувати ресурси окупантів! За минулі дні ми отримали багато корисної інформації про переміщення ворога та його ДРГ. Завдяки вам чимало окупантів було знищено! А від сьогодні в чат-боті @stop_russian_war_bot з'явилася нова функція - для боротьби на кіберфронті. Якщо ви помітили будь-які вразливі точки у кіберзахисті російських об'єктів (баги, бекдори, входи, логіни та паролі) - обов’язково повідомляйте про них чат-боту", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це можуть бути вразливості в електронній пошті, веб-сайтах, онлайн-банкінгу, системах управління, комп'ютерних мережах, центрах сертифікації, ключах, месенджерах, соцмережах.

"Українські кіберфахівці використають цю інформацію, щоб боротися з окупантом! Функція передачі таких даних доступна у розділі чат-боту "Кіберфронт". Зупинимо російські війська разом - на нашій землі та в нашому кіберпросторі", - наголошують в СБУ.

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