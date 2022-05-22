Велика частина видаленого контенту - це розповіді Кремля про вторгнення.

YouTube видалив понад 70 000 відеороликів і 9 000 каналів, пов'язаних з війною в Україні, за порушення правил щодо контенту, зокрема, відео, в яких вторгнення називалося "визвольною місією".

Про це пише The Guardian.

"У нас є політика щодо великих насильницьких подій, і це стосується таких речей, як заперечення великих насильницьких подій: від Голокосту до Сенді Хук. І, звичайно ж, те, що відбувається в Україні, - це велика насильницька подія. І тому ми використовували цю політику, щоб зробити безпрецедентні дії", - розповів директор по продуктам YouTube Ніл Мохан.

Він додав, що тільки в Україні новинний контент на YouTube про нинішній військовий конфлікт набрав понад 40 мільйонів переглядів.

"Перший і, ймовірно, найголовніший обов'язок - зробити так, щоб люди, які шукають інформацію про цю подію, могли отримати точну, якісну і достовірну інформацію на YouTube. Перегляди авторитетних каналів на нашій платформі значно зросли в Україні, а також у країнах, що оточують її, в Польщі та власне в Росії", - зазначив Мохан.

Велика частина видаленого контенту, за його словами, - це розповіді Кремля про вторгнення.

Як повідомляв УНІАН, раніше YouTube заблокував канал Держдуми, на що в РФ заявили, що сервіс "підписав собі вирок".

Крім того, YouTube заблокував брифінг топ-пропагандистки Путіна: у Росії почали істерику.

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