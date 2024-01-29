Французький бізнесмен зазначив, що вартість угоди є "дешевою" в порівнянні з прибутком українського оператора.

Французький мільярдер Ксав'є Ньєль заявив, що його інвестиційна компанія NJJ Capital погодилася заплатити 500 мільйонів доларів підрозділу турецької компанії Turkcell в Україні за придбання мобільного оператора Lifecell.

Як повідомляє Bloomberg, бізнесмен сказав, що вартість угоди є "дешевою" в порівнянні з прибутком українського оператора Lifecell.

Зазначається, що остаточна ціна угоди не буде оголошена до її завершення, але вона повинна становити понад 500 мільйонів доларів.

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Угода, про яку було оголошено ще в грудні, надасть NJJ Capital контроль над Lifecell LLC, LLC Global Bilgi та LLC Ukrtower. Ньєль відмітив, що наразі угода очікує перевірок регуляторів, включаючи українського Антимонопольного комітету.

Також Ньєль на зустрічі з Паризькою асоціацією преси для ділових журналістів 29 січня сказав наступне:

"Велика кількість роумінгового трафіку між країнами означає, що угода "має сенс"

Продаж українського оператора Lifecell - що відомо

Ксав’є Ньєль - французький бізнесмен, засновник французького інтернет-провайдера та оператора мобільного зв'язку Iliad, який працює під брендом Free у Франці та під брендом Play у Польщі. Він також є співвласником газети Le Monde, власником операторів зв'язку Monaco Telecom (Монако), Salt Mobile (Швейцарія) та Eir (Ірландія).

Наприкінці грудня 2023 року турецький мобільний оператор Turkcell оголосив про продаж свого українського бізнесу lifecell французькій інвестиційній компанії NJJ Capital мільярдера Ксав'є Ньєля. Крім lifecell, угода стосується мережі кол-центрів "Глобал Білгі" та телекомунікаційних вишок "Укртауер".

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