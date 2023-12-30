lifecell перейде у власність французького мільярдера.

Турецький мобільний оператор Turkcell оголосив про продаж свого українського бізнесу, в тому числі lifecell, французькій інвестиційній компанії NJJ Capital мільярдера Ксав'є Ньєля. Про це повідомляється на турецькій платформі публічного розкриття інформації.

Крім lifecell, угода стосується ТОВ "Глобал Білгі" (мережа кол-центрів) та ТОВ "Укртауер" (телекомунікаційні вишки).

Передача активів ще не завершилася, а інформація про угоду "буде доведена до відома громадськості в повному обсязі та своєчасно", йдеться в повідомленні.

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Номінальна вартість компаній становить 12,7 млрд грн для lifecell, 47,2 млн грн для "Глобал Білгі" й 1,96 млрд грн для "Укртауер".

Вартість угоди буде визначена, коли її закриють.

Що відомо про нового власника lifecell

Ксав’є Ньєль – французький бізнесмен, засновник французького інтернет-провайдера та оператора мобільного зв'язку Iliad, який працює під брендом Free у Франці та під брендом Play у Польщі. Він також є співвласником газети Le Monde, власником операторів зв'язку Monaco Telecom (Монако), Salt Mobile (Швейцарія) та Eir (Ірландія).

За даними журналу Forbes, на березень 2021 року Ньєль займав 269-те місце у світі зі статком близько $9,4 млрд.

lifecell - український телекомунікаційний оператор, що надає послуги мобільного зв’язку та передачі даних на базі швидкісного інтернету. Станом на кінець третього кварталу 2023 року lifecell мав 9,1 млн активних абонентів.

Нагадаємо, в середині грудня стався збій у мережі мобільного оператора "Київстар" внаслідок хакерської атаки. На відновлення мережі пішло кілька днів, тоді все навантаження лягло на двох інших українських мобільних операторів - Vodafone і lifecell.

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