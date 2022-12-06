Фахівці долучаться до робіт у столиці та Київській області.

Іспанська експертна місія допомагатиме прокурорам України робити 3D-скануванняя зруйновних внаслідок російської агресії об’єктів інфраструктури.

Про це повідомляють в Офісі генпрокурора, інформуючи про результати зустрічі очільника відомства Андрія Костіна з послом Королівства Іспанії в Україні Рікардо Лопесом-Арандою Хагу та представниками Національної поліції і Цивільної гвардії Королівства Іспанія.

"Зараз у нас є чудова нагода для співпраці, і ми сподіваємося на плідну роботу експертної місії та допомогу українським прокурорам з 3D-скануванням зруйновних об’єктів критичної інфраструктури, зокрема в Києві та Київській області", – зазначив генпрокурор.

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Нагадується, що Іспанія – серед країн, які на початку березня 2022 р. подали звернення до Міжнародного кримінального суду через вторгнення РФ в Україну. 30 вересня 2022 р. Іспанія офіційно приєдналася до позову України до Росії, який розглядається Міжнародним судом ООН і стосується порушень Росією Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

"Також у березні 2022 р. прокуратура Іспанії розпочала розслідування в межах універсальної юрисдикції як за злочин агресії з боку Російської Федерації, так і за серйозні порушення міжнародного гуманітарного права. Наразі іспанська сторона забезпечує отримання та збір інформації та доказів", - поінформували в ОГПУ.

Допомога Іспанії Україні

Нещодавно стало відомо, що Іспанія передасть Україні системи ППО та генератори. До цього країна відправила нашим захисникам позашляховики Anibal і машини швидкої допомоги.

Проте 30 листопада у посольстві України в Іспанії в руках коменданта під час огляду вибухнув конверт. "Хтось" намагається залякати інші країні, аби вони не допомагали Україні. Згодом міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що листи-вибухівки, які наразі невідомі терористи розсилають в Іспанії, не вплинуть на підтримку України.

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