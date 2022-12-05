Потерпілих та пошкоджень інфраструктури внаслідок падіння ракет немає.

Співробітники поліції Київської області виявили у полях уламки російських ракет, збитих під час ракетного удару по Україні 5 грудня.

Як повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram, потерпілих та пошкоджень інфраструктури немає.

"Дякуємо силам ППО за відмінну роботу", – написав він.

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Ракетний удар по Україні 5 грудня

У понеділок, 5 грудня 2022 року, російські окупанти вчергове здійснили масовану атаку по українських містах.

Під час чергової масованої ракетної РФ по Україні, воїни з повітряного командування "Схід" збили 15 ракет російських окупантів. Загалом в Україні збили понад 60 ракет.

У Національній енергетичній компанії "Укренерго" підтвердили влучання російських ракет по об'єктах енергоінфраструктури, а також пов'язані з цим аварійні відключення світла.

Голова уряду Денис Шмигаль заявив, що спроба російських терористів занурити Україну в темряву та холод провалилася завдяки героїчній роботі ЗСУ та сил протиповітряної оборони. Енергетична система України функціонує та залишається цілісною.

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