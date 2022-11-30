За даними МЗС України, комендант отримав незначні поранення, інші співробітники посольства не постраждали.

Іспанські правоохоронці розслідують вибух на території українського посольства як теракт, пише Europa Press з посиланням на джерела.

Справу про тероризм правоохоронці порушили після отриманнго попереднього звіту, пише агентство.

За словами українського посла Сергія Погорельцева, одержувачем посилки з вибухівкою невідомі вказали його, але співробітники дипустанови вчасно відреагували на дивну поштову коробку, запобігши серйозним наслідкам.

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Вибух в українському посольстві в Іспанії

Вибух на території української дипустанови пролунав сьогодні близько 13:00 за місцевим часом.

Правоохоронці повідомили, що вибухнув лист з бомбою.

За даними МЗС України, комендант отримав незначні поранення, інші співробітники посольства не постраждали.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив негайно посилити заходи безпеки в українських посольствах, а іспанського колегу – вжити термінових заходів для розслідування нападу.

Наразі невідомо, хто міг "відправити" небезпечну посилку до українських дипломатів.

Іспанія активно підтримує Україну зброєю у російській агресії. У вересні Київ отримав п'ять транспортних літаків з боєприпасами до артсистем, а також 20 вантажівок з зимовим одягом для військових.

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