Іспанські правоохоронці розслідують вибух на території українського посольства як теракт, пише Europa Press з посиланням на джерела.
Справу про тероризм правоохоронці порушили після отриманнго попереднього звіту, пише агентство.
За словами українського посла Сергія Погорельцева, одержувачем посилки з вибухівкою невідомі вказали його, але співробітники дипустанови вчасно відреагували на дивну поштову коробку, запобігши серйозним наслідкам.
Вибух в українському посольстві в Іспанії
Вибух на території української дипустанови пролунав сьогодні близько 13:00 за місцевим часом.
Правоохоронці повідомили, що вибухнув лист з бомбою.
За даними МЗС України, комендант отримав незначні поранення, інші співробітники посольства не постраждали.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив негайно посилити заходи безпеки в українських посольствах, а іспанського колегу – вжити термінових заходів для розслідування нападу.
Наразі невідомо, хто міг "відправити" небезпечну посилку до українських дипломатів.
Іспанія активно підтримує Україну зброєю у російській агресії. У вересні Київ отримав п'ять транспортних літаків з боєприпасами до артсистем, а також 20 вантажівок з зимовим одягом для військових.