Власникам цих девайсів варто бути готовими до можливих труднощів із пошуком запчастин для ремонту.

Корпорація Apple напередодні осінньої презентації оновила свій список застарілих і вінтажних продуктів, додавши до нього декілька комп'ютерів Mac, одну модель iPhone, пару моделей iPad і багато іншого.

Можливо, одним із найзначніших поповнень став культовий Mac Pro 2013 року. Півроку тому комп'ютеру, який у народі називали "відром для сміття", виповнилося 11 років, але компанія визнала його вінтажним тільки зараз, зауважив портал MacRumors.

Нові вінтажні пристрої Apple:

iPhone 8 128 ГБ

13-дюймовий MacBook Air 2019 року

iMac 2019 року

11-дюймовий iPad Pro 2018 року

12,9-дюймовий iPad Pro 2018 року

Mac Pro 2013 року

Кілька пристроїв також були переведені зі списку вінтажних товарів у список застарілих:

Відео дня

Airport Extreme 802.11AC

AirPort Express (друге покоління)

Airport Time Capsule (2TB)

Airport Time Capsule (3TB)

Вінтажними вважаються продукти Apple, з моменту припинення продажу яких минуло понад п'ять років. Компанія готова ремонтувати такі девайси, однак тільки за наявності запчастин. Застарілі – ті, які не продаються вже понад сім років. Вони більше офіційно не приймаються на ремонт.

Повний список "вінтажних" і "застарілих" гаджетів Apple можна подивитися тут.

Як очікується, наступний Mac Pro компанія представить до кінця 2025 року. Чип M3 Ultra зробить новий комп'ютер одним із найпотужніших пристроїв у лінійці Apple.

Ходять чутки, що компанія Apple, починаючи з 2025 року, буде щорічно змінювати дизайн iPhone. Відомо, що цього року зміниться модуль тильної камери, а в 2026-му прийде черга фронтальної панелі. Утім, найістотніші зміни чекають на iPhone 2027 року.

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