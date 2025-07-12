Корпорація Apple напередодні осінньої презентації оновила свій список застарілих і вінтажних продуктів, додавши до нього декілька комп'ютерів Mac, одну модель iPhone, пару моделей iPad і багато іншого.
Можливо, одним із найзначніших поповнень став культовий Mac Pro 2013 року. Півроку тому комп'ютеру, який у народі називали "відром для сміття", виповнилося 11 років, але компанія визнала його вінтажним тільки зараз, зауважив портал MacRumors.
Нові вінтажні пристрої Apple:
- iPhone 8 128 ГБ
- 13-дюймовий MacBook Air 2019 року
- iMac 2019 року
- 11-дюймовий iPad Pro 2018 року
- 12,9-дюймовий iPad Pro 2018 року
- Mac Pro 2013 року
Кілька пристроїв також були переведені зі списку вінтажних товарів у список застарілих:
- Airport Extreme 802.11AC
- AirPort Express (друге покоління)
- Airport Time Capsule (2TB)
- Airport Time Capsule (3TB)
Вінтажними вважаються продукти Apple, з моменту припинення продажу яких минуло понад п'ять років. Компанія готова ремонтувати такі девайси, однак тільки за наявності запчастин. Застарілі – ті, які не продаються вже понад сім років. Вони більше офіційно не приймаються на ремонт.
Повний список "вінтажних" і "застарілих" гаджетів Apple можна подивитися тут.
Як очікується, наступний Mac Pro компанія представить до кінця 2025 року. Чип M3 Ultra зробить новий комп'ютер одним із найпотужніших пристроїв у лінійці Apple.
Ходять чутки, що компанія Apple, починаючи з 2025 року, буде щорічно змінювати дизайн iPhone. Відомо, що цього року зміниться модуль тильної камери, а в 2026-му прийде черга фронтальної панелі. Утім, найістотніші зміни чекають на iPhone 2027 року.