Також компанія планує випустити iOS 15.4 в першій половині березня, в якому додасть підтримку Face ID для людей в масках на iPhone і iPad.

Компанія Apple планує на початку березня представити новий бюджетний iPhone з підтримкою 5G, на початку березня, що стане першою великою подією Apple з моменту дебюту нового MacBook Pro в жовтні.

Про це повідомляє Bloomberg.

Новий iPhone буде оновленням моделі iPhone SE, з додаванням 5G, поліпшеною камерою і швидшим процесором. При цьому очікується, що сам дизайн буде схожий на поточну версію, що дебютувала в квітні 2020 року.

Компанія також планує представити новий iPad, який стане оновленням моделі Air з більш швидким процесором і підтримкою 5G.

Крім того, за словами джерел, крім анонсу нових пристроїв, компанія планує випустити iOS 15.4 в першій половині березня. Оновлення програмного забезпечення додасть підтримку Face ID для людей в масках на iPhone і iPad, що спростить користувачам розблокування своїх пристроїв.

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