Майбутній iPhone отримає 12 ГБ оперативної пам'яті і використовуватиме перший у світі 2-нанометровий чип.

У вересні Apple презентувала смартфони iPhone 16, у яких уперше за довгий час збільшила обсяг оперативної пам'яті до 8 ГБ, щоб забезпечити роботу Apple Intelligence. Однак компанія не планує на цьому зупинятися.

Видання MacRumors, посилаючись на інсайдера Phone Chip Expert, повідомляє, що Айфони 2025 року матимуть 12 ГБ оперативки, а у 2026 році виробник планує здійснити суттєво стрибок уперед, першою впровадивши 2-нанометровий чип TSMC.

Терміни "3 нм" і "2 нм" описують покоління технологій виробництва чіпів, кожне з яких має свій власний комплекс правил проєктування та архітектури. Чим менша цифра, тим менший розмір транзисторів і тим більше їх виходить вмістити на одному кристалі. Простими словами, це дасть змогу збільшити потужність, не впливаючи на енергоспоживання.

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TSMC планує почати виробництво 2-нм чипів наприкінці 2025-го, і Apple, як очікується, стане першою компанією, яка отримає чипи нового покоління. Не виключено, що такий апгрейд отримають вже флагманські iPhone 17 Pro, а 2026 року це буде стандарт для всіх моделей.

Що стосується оперативної пам'яті, то збільшення до 12 ГБайт розширить можливості багатозадачності, поліпшить продуктивність додатків і сприятиме подальшому просуванню Apple до створення ШІ-функцій.

Чутки за рік до презентації iPhone 17 кажуть, що Apple планує замінити модель Plus новим "ультратонким" Айфоном. Називатися він буде iPhone Air – за аналогією з легким MacBook Air.

А на початку 2025 року вийде новий доступний iPhone SE, характеристики якого порадують навіть Android-юзерів.

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