Багато хто відзначає, що це одне з найкращих оновлень базового айфона за останні кілька років.

У мережі почали з'являтися перші огляди смартфонів iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro і 16 Pro Max, які надійдуть у продаж вже 20 вересня. Свою думку про новинки висловлюють блогери та авторитетні спеціалізовані видання.

Багато хто зазначає, що це одне з найкращих оновлень базового айфона за останні кілька років. Розрив з "прошками" не такий великий, як раніше, ба більше, в iPhone 16 і 16 Plus цікавіший дизайн і веселіше забарвлення, при цьому коштують вони дешевше.

Журналісти похвалили базову версію пристрою за новий процесор A18, який чудово справляється з будь-якими завданнями, та й загалом мало чим відрізняється від A18 Pro, за чудову якість фото і відео, і за веселі та яскраві кольори. Крім того, автори оглядів у захваті від нової кнопки для управління камерою.

Однак у базових айфонів, як і раніше, зберігся мінус, за який Apple докоряють щороку: це частота оновлення екрану, яка становила всього 60 Гц. Нагадаємо, Pro-моделі оснащені матрицями LTPO OLED, які вміють змінювати плавність від 10 до 120 Гц залежно від відображуваного контенту на дисплеї.

iPhone 16 Pro і 16 Pro Max журналісти теж залишилися задоволені, але зазначили, що різниця між Pro-моделями двох попередніх років і цього мінімальна. Головне нововведення – це збільшені екрани, причому деякі автори відзначають, що 6.9-дюймовий 16 Pro Max вийшов занадто величезним. Що стосується функцій на основі штучного інтелекту Apple Intelligence, то вони працюватимуть і на торішніх Pro'шках та базових моделях цього.

Традиційно Pro-моделі назвали найкращими смартфонами Apple, які можна купити сьогодні, але iPhone 16 і iPhone 16 Plus вийшли більш цікавими і мало в чому поступаються Pro'шкам. Нагадаємо, у США iPhone 16 буде продаватися за ціною від 799 доларів, а iPhone 16 Pro Max – від $1199.

Примітно, що фанати Apple теж не виявляють особливого ентузіазму до дорожчих iPhone. Попередні замовлення на iPhone 16 Pro і iPhone 16 Pro Max знизилися на 12,7% порівняно з торішніми прошками. Натомість кількість попередніх замовлень на iPhone 16 і 16 Plus, навпаки, збільшилася.

А поки журналісти діляться враженнями, інсайдери називають сім причин не купувати iPhone 16 і дочекатися iPhone 17. В Apple вже давно перестали тішити своїх фанатів інноваційними рішеннями, але у 2025 році апдейт має порадувати багатьох.

На цю осінь в Apple запланована ще одна презентація. Головною темою івенту стануть перші комп'ютери Mac на чипах M4, також мають оновити базовий iPad і iPad Mini.

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