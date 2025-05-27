Новий Realme став найбільш автономним сучасним смартфоном: де конкуренти

При середньому навантаженні телефон витримав рекордні 21 годину і 6 хвилин.

Оглядачі порталу GSMArena протестували акумулятор флагмана Realme GT 7, який дебютував сьогодні на глобальному ринку, влаштувавши йому низку різних тестів. З'ясувалося, що це найбільш "живучий" смартфон у галузі.

При середньому навантаженні смартфон протримався рекордні 21 годину та 6 хвилин. І це більш ніж на 2.5 години довше, якщо порівнювати з iPhone 16 Plus. Досягти цього вдалося завдяки масивному кремнієво-вуглецевому акумулятора ємністю 7000 мАг.

В огляді згадується,щов режимі розмови Realme GT 7 витримує 30 годин і 58 хвилин, під час перегляду відео – 26 годин і 13 хвилини, скролінгу соцмереж – 21 годину і 37 хвилини. Якщо грати в мобільні ігри, то заряду батареї вистачить на майже 13 годин.

Відео дня

Що стосується конкурентів у своєму ціновому сегменті, то їх Realme GT 7 буквально "знищив". Стандартний Xiaomi 15 поступився майже на 5 годин, витримавши 16 годин і 29 хвилини. Google Pixel 9 пропрацював 13 годин і 5 хвилин, а Galaxy S25 відстав майже на 8 годин. Нижче – топ смартфонів із найкращою автономністю за тестами GSMArena:

Що стосується зарядки, то для досягнення 100% Realme GT 7 потрібно всього 45 хвилин. Крім того, смартфон може використовуватися як пауербанк (є реверсивна зарядка).

Нагадаємо, Realme GT 7 вийшов з 6,78-дюймовим дисплеєм LTPO AMOLED з частотою 120 Гц і піковою яскравістю 6000 ніт. Смартфон працює на Dimensity D9400e: наголошується, що в новинці вперше у світі застосовується система охолодження із застосуванням технології IceSense на базі графена.

Глобальний realme GT 7 продається від 649 євро (близько 30 000 грн). У Китаї смартфон вийшов у квітні цього року. На рідному ринку базова версія коштує 2 599 юанів або 320 євро.

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