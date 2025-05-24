Девайс має чудовий вигляд і ледь відчувається в кишені, однак заради цього інженерам довелося дечим пожертвувати.

У середині травня Samsung представила довгоочікуваний Galaxy S25 Edge. Портал GSMArena опублікував детальний огляд ультратонкого смартфона, оцінивши його дисплей, продуктивність, автономність та інше.

На думку оглядачів, смартфон є нерозумним вибором для більшості користувачів, але може сподобатися любителям естетики та преміального дизайну.

Товщина корпусу Galaxy S25 Edge становить лише 5,8 мм – проти 7.2 мм у звичайного S25 або 7.8 мм у iPhone 16, при цьому важить пристрій 163 г. Це вагоме інженерне досягнення, особливо з огляду на 6,7-дюймовий екран. Він, до речі, виконаний за технологією LTPO AMOLED, має роздільну здатність 1440 × 3120 пікселів і частоту оновлення 120 Гц.

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Модель оснащена майже флагманським чипсетом Snapdragon 8 Elite (SM8750-3-AB). "Майже" – тому що йдеться про версію з 7, а не 8 ядрами, хоча різниця в продуктивності в більшості умов незначна. На жаль, на практиці для геймінгу пристрій не підходить, оскільки демонструє під навантаженням серйозний троттлінг.

Якщо говорити про камери, то основний 200-Мп датчик запозичений у Galaxy S25 Ultra – ISOCELL HP2. Ширококутова камера - така ж, як у S25/S25 Plus, IMX 564 12 Мп, але цього разу з автофокусом. Фронталка - ISOCELL 3LU 12 Мп, як і в інших представників лінійки.

Попри низку переваг, телефон має два суттєвих недоліки. Перший – невелика ємність акумулятора (3900 мАг) і повільна зарядка потужністю 25 Вт. Телефона вистачає всього на 10-12 годин. Другий – відсутність телевіка, чим довелося пожертвувати заради мінімальної товщини корпусу.

У GSMArena підкреслюють: Samsung зробила ставку на зовнішній вигляд, а не на універсальність, і рекомендувати S25 Edge можна лише тим, кому естетика важливіша за функціональність. Особливо з огляду на завищену ціну пристрою, яка в роздробі нерідко перевищує вартість флагманського S25 Ultra.

Galaxy S25 Edge надійде в продаж 30 травня в трьох кольорах: Jetblack, Icyblue і Silver. Ціна в США – від 1100 доларів (~45 000 грн).

Основним конкурентом Galaxy S25 Edge стане iPhone 17 Air, який вийде у вересні. Він буде навіть тоншим, ніж Edge і, ймовірно, дешевшим, але в плані "заліза" айфон поступатиметься телефону Samsung.

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