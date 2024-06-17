Компанія прагне зробити свої продукти максимально тонкими і легкими.

Нещодавно в мережі з'явилася інформація, що в серії iPhone 2025 року буде представлено абсолютно нову модель з тонким дизайном, яка виявиться навіть крутішою за Pro Max. Нові дані вказують на те, що Apple загалом задумала радикальний редизайн своїх нових девайсів.

Джерела Bloomberg стверджують, що представлений напередодні iPad Pro OLED товщиною 5,1 мм – це "початок нового класу пристроїв від Apple". Купертинівці мають намір зробити свої гаджети, серед яких iPhone, MacBook і Apple Watch, "найтоншими і найлегшими пристроями у своїх категоріях".

Не можна сказати, що сучасні пристрої Apple занадто товсті. Корпус iPhone 15 має товщину всього 7,8 мм, а 15 Pro Max – 8,3 мм. Товщина MacBook Pro варіюється від 15,5 мм до 16,8 мм залежно від моделі, водночас останній редизайн ноутбуків 2021 року зробив ноутбуки товстішими й важчими за моделі попереднього покоління.

Концепція тонких і легких ноутбуків, смартфонів і годинників завжди була популярною, але виробники зазвичай приділяли більше уваги збільшенню розмірів дисплеїв або, у випадку смартфонів, вдосконаленню камер. Якщо Apple вдасться випустити iPhone 17, який буде помітно тоншим і легшим за конкурентів, це може покласти початок ще одному важливому тренду в дизайні мобільних пристроїв, пише джерело.

При цьому, як зазначає видання 9to5mac, цінник на більш тонкі пристрої компанії може виявитися значно вищим.

Якщо чутки підтвердяться, у 2025 році Apple представить нову модель iPhone 17 Slim, яка замінить у серії модель Plus. Крім того, що iPhone 17 Slim буде в рази тоншим за поточні моделі, телефон також отримає алюмінієву рамку, вужчий Dynamic Island, поліпшену фронталку і новий тип OLED-дисплеїв.

А тим часом до релізу iPhone 2024 року залишилося менше трьох місяців. Якщо вірити витокам, Pro-моделі отримають серйозний апгрейд екрану і камери, а базові моделі оснастять вертикальними камерами і кнопкою "Дія".

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