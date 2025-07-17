Це означає, що iPhone Fold буде в тій же ціновій категорії, що і Samsung Galaxy Z Fold.

Різні інсайдери та аналітики поділилися новою інформацією про складаний iPhone від Apple, реліз якого очікується наступної осені. Стало відомо про специфікації пристрою, його позиціювання на ринку і постачання, пише 9to5Mac.

Так, за прогнозами аналітиків інвестиційного банку UBS, вартість складаного iPhone буде варіюватися в діапазоні від $1800 до $2000. Таким чином, це буде найдорожчий Айфон в історії. При цьому це дешевше, ніж очікувані раніше стартові $2100-$2300, і на одному рівні з головним конкурентом – Samsung Galaxy Z Fold 7, який у США коштує від $2000.

Водночас інсайдер Instant Digital стверджує, що товщина такого iPhone у розкладеному вигляді становитиме всього 4,8 мм. Це буде найтонший iPhone і один із найтонших пристроїв Apple за весь час. Для порівняння, товщина рекордно тонкого Samsung Z Fold 7 у розкладеному стані становить 4,2 мм.

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Старт масового виробництва розпочнеться в другій половині 2026 року, а його презентація і надходження в продаж – восени того ж року. Apple збирається позиціювати складаний пристрій як частину своєї лінійки iPhone 18.

Раніше Марк Гурман повідомляв, що у iPhone Fold будуть дві ключові особливості. Перша – практично непомітна складка в розкладеному стані. Друга – набагато якісніший шарнір, ніж у всіх конкурентів. Найімовірніше, його виготовлять із титану і нержавіючої сталі.

А тим часом Apple готується до вересневої презентації, де на нас чекають нові iPhone, Apple Watch, AirPods Pro і, можливо, iPad Pro на чипі M5.

Також Apple, за чутками, працює над бюджетним MacBook на базі процесора від iPhone та одразу сімома носимими пристроями – перший випустять уже цієї осені.

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