Honor Magic 6 Ultimate Edition - найкращий смартфон 2024 за оцінками користувачів / фото Honor

Команда популярного мобільного бенчмарка AnTuTu поділилася свіжим рейтингом "найкращих із найкращих" смартфонів з Android. Він цікавий тим, що не прив'язаний до потужності та цінової категорії – ці пристрої відбирали на основі вражень реальних користувачів.

Перше місце в топі за червень посів Honor Magic 6 Ultimate Edition – його роботою, згідно з опитуванням, задоволені 98,13% користувачів. Це "наворочений" флагман, оснащений 6,8-дюймовим LTPO OLED-дисплеєм, 50-мегапіксельною камерою для селфі і функцією супутникового зв'язку.

Друге місце в призначеному для користувача рейтингу посідає Vivo X Fold 3 Pro, який був лідером за підсумками травня. Він примітний тим, що є найтоншим складним гаджетом, та ще й з рекордно великим акумулятором. Третє місце дісталося Honor Magic V2 – це теж телефон зі складним дисплеєм, що вирізняється тонкістю і легкістю.

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Далі розташувалися Galaxy S24 Plus, Huawei Pura 70 Pro Plus, Galaxy S23 Ultra, Huawei Mate X3, Oppo Find X7 Ultra і iQOO 12 Pro. Як видно, у рейтингу немає жодного смартфона бренду Xiaomi, також користувачі не відзначили й моделі Pixel від компанії Google.

Цими Android смартфонами найбільше задоволені користувачі

Нагадаємо, нещодавно OnePlus вивела на ринок свій новий флагманський смартфон за ціною "середняка". Менше ніж за 450 доларів покупці отримують апарат із найпотужнішим процесором Snapdragon 8 Gen 3, акумулятором 6100 мАг і зарядкою 100 Вт.

А цього місяця компанія Samsung завалить нас новими гаджетами. 10 липня анонсують нове покоління складних смартфонів, новий годинник для конкуренції з Apple Watch Ultra і Galaxy Ring – дебютний смарт-перстень.

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