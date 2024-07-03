Цікаво, що друге і третє місця посідають склаадні смартфони.

Команда популярного мобільного бенчмарка AnTuTu поділилася свіжим рейтингом "найкращих із найкращих" смартфонів з Android. Він цікавий тим, що не прив'язаний до потужності та цінової категорії – ці пристрої відбирали на основі вражень реальних користувачів.

Перше місце в топі за червень посів Honor Magic 6 Ultimate Edition – його роботою, згідно з опитуванням, задоволені 98,13% користувачів. Це "наворочений" флагман, оснащений 6,8-дюймовим LTPO OLED-дисплеєм, 50-мегапіксельною камерою для селфі і функцією супутникового зв'язку.

Друге місце в призначеному для користувача рейтингу посідає Vivo X Fold 3 Pro, який був лідером за підсумками травня. Він примітний тим, що є найтоншим складним гаджетом, та ще й з рекордно великим акумулятором. Третє місце дісталося Honor Magic V2 – це теж телефон зі складним дисплеєм, що вирізняється тонкістю і легкістю.

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Далі розташувалися Galaxy S24 Plus, Huawei Pura 70 Pro Plus, Galaxy S23 Ultra, Huawei Mate X3, Oppo Find X7 Ultra і iQOO 12 Pro. Як видно, у рейтингу немає жодного смартфона бренду Xiaomi, також користувачі не відзначили й моделі Pixel від компанії Google.

Нагадаємо, нещодавно OnePlus вивела на ринок свій новий флагманський смартфон за ціною "середняка". Менше ніж за 450 доларів покупці отримують апарат із найпотужнішим процесором Snapdragon 8 Gen 3, акумулятором 6100 мАг і зарядкою 100 Вт.

А цього місяця компанія Samsung завалить нас новими гаджетами. 10 липня анонсують нове покоління складних смартфонів, новий годинник для конкуренції з Apple Watch Ultra і Galaxy Ring – дебютний смарт-перстень.

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