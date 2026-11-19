Якщо вдома залишилася компактна камера Canon, Fujifilm або Panasonic, варто перевірити її поточну вартість.

Старі цифрові фотоапарати, які роками припадають пилом у ящиках і шафах, можуть виявитися несподівано цінними. Деякі моделі сьогодні продаються на вторинному ринку в кілька разів дорожче, ніж п’ять років тому. Особливо помітно зріс попит на камери Canon, Fujifilm і Panasonic.

До такого висновку дійшли аналітики платформи з продажу вживаної фототехніки MPB, вивчивши динаміку закупівельних цін за останні п’ять років. При цьому ситуація сильно залежить від типу пристрою: компактні камери дорожчають, тоді як дзеркальні (DSLR) та бездзеркальні пристрої (DSLM), навпаки, дешевшають.

Які старі фотоапарати сьогодні можна вигідно продати

Згідно з дослідженням MPB, закупівельні ціни зросли на 78% моделей компактних фотоапаратів. До цієї категорії належать і так звані бридж-камери, які не завжди відрізняються компактними розмірами, але, як і звичайні компакти, оснащені незнімним об'єктивом. У середньому вартість таких вживаних фотоапаратів збільшилася на 24%.

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Особливо помітно подорожчала Canon PowerShot G12, випущена у 2010 році. У жовтні 2021 року MPB пропонувала за неї 95 євро, а через п’ять років – вже 400 євро. Таким чином, закупівельна ціна зросла на 321%. Це найбільший приріст серед усіх моделей, що потрапили в дослідження.

Значно подорожчали й інші компактні камери Canon. Наприклад, за Canon PowerShot G7 X II тепер пропонують 665 євро замість колишніх 285 євро. А ціна на старішу Canon PowerShot G7 X зросла з 215 до 490 євро. Таким чином, в обох випадках вартість більш ніж подвоїлася.

Зовсім інша ситуація складається на ринку фотоапаратів зі змінними об'єктивами. Найбільше втратили у вартості старі дзеркальні камери (DSLR): їхні закупівельні ціни в середньому знизилися приблизно на третину.

Бездзеркальні фотоапарати (DSLM) також подешевшали – медіанне зниження склало приблизно 22%. При цьому серед них знайшлися моделі, які, всупереч загальній тенденції, подорожчали.

Серед таких пристроїв виявилися невеликі бездзеркальні камери. Наприклад, за Fujifilm X-M1 MPB тепер пропонує 230 євро замість колишніх 88 євро, а ціна Olympus PEN E-PL3 зросла з 37 до 95 євро. Ще помітніше подорожчала Panasonic Lumix DMC-GM5: пропозиція за неї збільшилася з 180 до 435 євро.

Для дослідження MPB порівняла базові закупівельні ціни на європейському ринку станом на 16 жовтня 2021 та 16 жовтня 2026 року. Враховувалися пристрої у стані, близькому до нового.

Загалом до аналізу увійшли 883 моделі фотоапаратів та об’єктивів. Серед них було 50 компактних камер, 107 бездзеркальних системних фотоапаратів та 108 цифрових дзеркальних моделей.

У результаті з’ясувалося, що закупівельні ціни зросли у 127 моделей – це близько 14% усієї дослідженої фототехніки. Тому далеко не кожен старий фотоапарат сьогодні можна продати дорожче, ніж кілька років тому. Однак власникам деяких компактних камер і невеликих бездзеркальних моделей варто перевірити їхню актуальну вартість: такі пристрої можуть виявитися набагато ціннішими, ніж здається на перший погляд.

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