У нього дві однакові камери, які дають змогу знімати просторове фото та відео.

У Китаї випустили, мабуть, найнезвичайніший смартфон, який ви коли-небудь бачили. Пристрій називається Xreal Beam Pro і всім своїм виглядом говорить, що це класичний сучасний телефон, ось тільки функцій телефону в ньому не передбачено, як і можливості дзвонити, пише NotebookCheck.

Сам виробник називає девайс "AR-терміналом". Якщо простіше, то це ТВ-приставка, з якої транслюється картинка на підключені окуляри доповненої реальності. За допомогою Beam Pro можна запускати 3D-додатки, ігри та серіали, які відображатимуться на лінзах окулярів.

Ззаду у девайса є дві камери, рознесені одна від одної на відстань 50 мм – можна знімати просторове 3D-фото і відео, які потім можна буде переглянути на окулярах. Щось подібне реалізовано у зв'язці iPhone 15 Pro з Apple Vision Pro. USB-C тут теж два: один для зарядки, інший для підключення AR-окулярів.

Xreal Beam Pro оцінили в 1299 юанів (~7200 грн) за версію 6+128 ГБ. Модель із підтримкою 5G вийде в серпні і коштуватиме 1999 юанів (~11 200 грн). Пізніше він має вийти і за межами Китаю.

А тим часом ми часто стали чути про так званих "вбивць" смартфонів. Це здебільшого компактні пристрої розміром з пейджер і вбудованим штучним інтелектом, який взаємодіє з додатками через голосові команди. На ринку вже з'явилися Humane AI Pin і Rabbit R1, але популярними вони так і не стали.

Водночас багато IT-гігантів, включно з Apple і Samsung, акцентували свою увагу на розумних каблучках. Там упевнені, що цей натільний девайс стане менш нав'язливою і більш автономною альтернативою смарт-годиннику. Дебют Samsung Galaxy Ring очікується вже цього року.

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