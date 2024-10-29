Пристрій отримав великий і яскравий AMOLED, екран, а також декілька нових функцій.

Ще одним новим продуктом, представленим у рамках презентації Xiaomi, став фітнес-трекер Smart Band 9 Pro. Він належить до того самого покоління, що і випущений влітку Band 9, але отримав більш просунуті характеристики, пише Gizmochina.

Пристрій помітно відрізняється від базового Band 9. У свіжого браслета 1,74-дюймовий AMOLED-дисплей з частотою оновлень 60 Гц, який займає 77% передньої панелі завдяки рамкам завширшки всього 2,2 мм. Яскравість стала в два рази вищою – 1200 ніт замість 600 ніт порівняно зі Smart Band 8 Pro.

Також модель стала легшою і тоншою: товщина корпусу склала 10,8 мм, а вага – 24,5 г. Нагадаємо, корпус виготовлений з алюмінію, грані – матові. На вибір три кольори: чорний, сріблястий, а також "рожеве золото". Доступні і знімні ремінці в трьох різних стилях.

Smart Band 9 Pro підтримує відстеження ЧСС, стресу, сну, жіночого здоров'я і рівня кисню в крові. Як і базові моделі, вони отримали 150 режимів тренувань, автономність у 21 день, більш точний датчик і новий потужний вібромотор – зовсім як у смартфонів.

Xiaomi Smart Band 9 Pro вже дебютував у Китаї за ціною від 399 юанів (~2300 грн). Стільки коштує версія із силіконовим ремінцем. Варіант у комплекті зі шкіряним ремінцем обійдеться в 449 юанів (~2600 грн).

Сьогодні також відбувся анонс Xiaomi 15 – найнавороченіших Android-смартфони на ринку. У них рекордно вузькі рамки і найактуальніший чип Snapdragon 8 Elite. Також компанія істотно поліпшила автономність смартфонів.

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