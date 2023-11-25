Під ніж потраплять старі облікові записи, які були неактивні протягом двох років або більше.

У травні цього року Google оголосила про підготовку до видалення акаунтів користувачів, які були неактивні протягом двох років. Тепер у компанії офіційно підтвердили, що процес розпочнеться вже з наступного тижня.

Згідно з правилами, корпорація не може зберігати дані користувачів, якщо їх акаунт неактивний протягом двох років або більше. Все тому, що вони є легкою мішенню для хакерів, оскільки вони, швидше за все, використовують паролі, які вже не безпечні, пише 9to5Google.

Але проблема в тому, що Google розсилає листи про "чистку" акаунтів на поштову скриньку Gmail. Якщо користувач дійсно не користується своїм старим обліковим записом, то він його навряд чи побачить – тільки якщо до цього не налаштував переадресацію на активний ящик.

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Коли Google почне видаляти неактивні акаунти

Згідно з минулими анонсами, велика "чистка" почнеться з грудня 2023 року. Компанія не уточнила, коли саме в грудні, тому краще ставитися до цього так, як ніби це почне відбуватися вже з 1 грудня.

Першим під ніж потраплять облікові записи, які були створені, а потім більше ніколи не використовувалися. Тому у власників більш "нових" акаунтів буде більше час.

Що зробити, щоб Google не видалила ваш акаунт

Щоб цього не сталося, користувачеві, який не заходив у свій акаунт протягом двох років або більше, потрібно просто зайти в акаунт на смартфоні або комп'ютері і зробити будь-яку дію: досить буде поставити "лайк" відео на YouTube чи написати листа. Після цього компанія не буде чіпати профіль як мінімум два роки.

Тому у вас є старий Google-акаунт, зайдіть на нього і зробите будь-яку дію. Інакше скоро компанія може видалить ваш профіль без можливості відновлення – а з ним і дані у всіх сервісах компанії, включаючи "Google Диск", YouTube і "Google Фото".

Раніше Google також повідомила, що з грудня її браузер Chrome перестане підтримувати старі Android-смартфони. Актуальна версія браузера буде доступна тільки на девайсах на базі Android 8.0 або більш свіжою версією ОС.

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