Підтримку втратять близько 100 мільйонів пристроїв.

У Google підтвердили, що актуальні збірки Chrome дуже скоро позбудуться підтримки старих версій Android. Якщо ви власник пристрою на цій ОС, потрібно терміново оновлюватися, або ж доведеться "сидіти" на застарілій версії.

6 грудня 2023 року вийде Chrome версії 120, і він виявиться несумісний з Android 7.0. Таким чином, актуальна версія браузера буде доступна тільки на девайсах на базі Android 8.0 або більш свіжої версії ОС, пише портал Android Police.

Хоча Android 7 вийшла ще в 2016 році, станом на сьогодні у 2,6% користувачів Android все ще встановлена ця операційка. Виходить, мова йде про близько 100 млн пристроїв. Найпопулярнішою версією Android є 13.0 з часткою 22,4%.

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Важливо зауважити, що після припинення підтримки Chrome не перестане запускатися на цих Android, але стане більш вразливим до хакерських атак та інших неприємностей через відсутність патчів безпеки. Не кажучи вже про те, що їм не будуть доступні нові функції.

Відомо, що Chrome після апдейта до версії 120 отримає низку нововведень, в тому числі зміниться візуально і стане зручнішим у використанні. Наприклад, з'явиться можливість видалити дані перегляду за останні 15 хвилин.

Раніше в настільній версії Chrome з'явилася нова корисна функція для власників слабких ноутбуків. Вона дозволяє дізнатися, скільки оперативки "з'їдає" кожна вкладка, дозволяючи ефективніше розподіляти навантаження.

Також УНІАН розповідав, як за допомогою двох налаштувань змусити Chrome працювати швидше: ці поліпшення додали в браузер відносно недавно, тому багато хто про них напевно не знають. З ними ви радикально поліпшите роботу браузера.

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