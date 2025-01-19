Інвестори вже позитивно відреагували на цей розвиток подій, і акції Intel додали в ціні майже на 10%.

Аналітики з SemiAnalysis стверджують, що ймовірність купівлі Intel Ілоном Маском дуже висока. За їхніми словами, глава Tesla і SpaceX, а також власник соцмережі X сильно зацікавлений у придбанні чипмейкера, справи у якого йдуть не найкращим чином.

У звіті згадується, що крім Маска в переговорах про купівлю беруть участь Qualcomm і Global Foundries. Якщо Intel стане власність Ілона Маска, то велика ймовірність, що політика "синіх" зміниться під впливом мільярдера і його нестандартного підходу до бізнесу.

Інвестори вже відреагували на ці новини. Вартість акцій Intel додали в ціні майже на 10%, пише Bloomberg. Якщо до цього до списку потенційних покупців входили Qualcomm, ARM і навіть AMD, то з приходом нової адміністрації у США кандидатура Маска виглядає найбільш реальним варіантом розвитку подій.

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Те, що Intel зрештою буде продано, у SemiAnalysis практично не сумніваються. Імовірність продажу оцінюють у 90%.

Американський чипмейкер Intel переживає, мабуть, найважчий період за всю свою історію. Тільки за останній квартал чипмейкер втратив 5% ринку процесорів, зазнав збитків на 16 мільярдів доларів і звільнив 15 тисяч співробітників. Звільнений глава Intel навіть закликав усіх "молитися і голодувати" заради благополуччя компанії.

У листопаді 2024 року ЗМІ писали, що у США настільки стурбовані долею Intel, що почали обговорювати "план порятунку", якщо компанії не вдасться самостійно вийти з кризи. Intel є єдиною американською компанією, яка проєктує і виробляє чіпи самостійно.

Свіже опитування Steam показало, що все більше геймерів переходять на процесори AMD. Тоді як провал CPU Intel Arrow Lake створив величезний попит на процесори "червоних" і Ryzen 7 9800X3D зокрема.

Тим часом найближчими роками на ринку процесорів може дебютувати одразу два великих гравці – Nvidia і Qualcomm.

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