Intel, незважаючи на затишшя в новинах про відеокарти, продовжує розвивати лінійку дискретних GPU Battlemage.
У мережі з'явилися відвантажувальні маніфести, що підтверджують існування нового GPU під назвою BMG-G31, який потенційно стане найпродуктивнішою моделлю серії. Також згадується ще одна загадкова варіація - BMG-C32, опис якої поки викликає питання.
BMG-G31 описується як флагманське рішення, оснащене 24-32 ядрами Xe2, 256-бітною шиною і 16 ГБ відеопам'яті GDDR6. Спочатку передбачалося, що ця модель може вийти на споживчий ринок, але пізніше пішли чутки про її скасування, нібито Intel вирішила не випускати цю відеокарту для геймерів.
Однак згідно з документами, G31 все ще фігурує як частина проєктів у рамках науково-дослідницької діяльності, а отже, може використовуватися для завдань ШІ або професійного рендерингу.
Ще цікавіша ситуація з BMG-C32, рідкісне поєднання кодів Battlemage і Celestial. Джерела припускають, що це перероблений варіант все того ж G31, можливо, з частковим переходом до архітектури наступного покоління - Xe3 Celestial.
Подібний гібрид може служити перехідною моделлю між поколіннями, поки Intel остаточно визначає пріоритети у своєму графічному підрозділі.
З огляду на фокус сучасного бігтеха на ШІ-розробках, не виключено, що майбутні GPU Intel будуть заточені не під геймінг, а під обчислювальні завдання.
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