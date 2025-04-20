Найімовірніше, вона розробляється для професійних цілей.

Intel, незважаючи на затишшя в новинах про відеокарти, продовжує розвивати лінійку дискретних GPU Battlemage.

У мережі з'явилися відвантажувальні маніфести, що підтверджують існування нового GPU під назвою BMG-G31, який потенційно стане найпродуктивнішою моделлю серії. Також згадується ще одна загадкова варіація - BMG-C32, опис якої поки викликає питання.

BMG-G31 описується як флагманське рішення, оснащене 24-32 ядрами Xe2, 256-бітною шиною і 16 ГБ відеопам'яті GDDR6. Спочатку передбачалося, що ця модель може вийти на споживчий ринок, але пізніше пішли чутки про її скасування, нібито Intel вирішила не випускати цю відеокарту для геймерів.

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Однак згідно з документами, G31 все ще фігурує як частина проєктів у рамках науково-дослідницької діяльності, а отже, може використовуватися для завдань ШІ або професійного рендерингу.

Ще цікавіша ситуація з BMG-C32, рідкісне поєднання кодів Battlemage і Celestial. Джерела припускають, що це перероблений варіант все того ж G31, можливо, з частковим переходом до архітектури наступного покоління - Xe3 Celestial.

Подібний гібрид може служити перехідною моделлю між поколіннями, поки Intel остаточно визначає пріоритети у своєму графічному підрозділі.

З огляду на фокус сучасного бігтеха на ШІ-розробках, не виключено, що майбутні GPU Intel будуть заточені не під геймінг, а під обчислювальні завдання.

Раніше ми розповідали, що експерти назвали три відеокарти, які варто взяти замість бюджетної RTX 5060 Ti.

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