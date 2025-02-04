Якогось рішення або реакції Nvidia та партнерів поки що немає.

Ресурс Wccftech повідомляє, що користувачі з усього світу почали скаржитися на вихід із ладу нових флагманських відеокарт GeForce RTX 50 90 і GeForce RTX 5090D (для китайського ринку) після встановлення останніх драйверів.

Судячи з напливу повідомлень у китайських соцмережах, перш за все, з "цеглуванням" зіткнулися власники GeForce RTX 5090D. Зокрема, згадуються моделі партнерів Colorful, Manli і Gigabyte.

Один потерпілий описав свою ситуацію: він встановив Colorful GeForce RTX 5090D у ПК, запустив комп'ютер, і з новим драйвером отримав чорний екран смерті – відеокарта більше не визначалася, а картинка не виводилася ні через DisplayPort, ні через HDMI. "Будь ласка, будьте обережні під час купівлі першої партії 5090", – пишуть на китайських форумах.

Відео дня

Крім того, кілька користувачів GeForce RTX 5090 повідомляють про схожі проблеми, що свідчить про те, що до цієї проблеми схильна не тільки 5090D. Зокрема на сабреддіті ASUS користувач з RTX 5090 повідомляє, що ні BIOS, ні драйвери не можуть визначити карту в Windows після встановлення недавніх драйверів.

Якогось рішення або реакції Nvidia і компаній-партнерів поки немає. Журналісти Wccftech припускають, що проблема може критися в некоректній роботі інтерфейсу PCIe 5.0, і перемикання з PCIe 5.0 на PCIe 4.0 у BIOS може розв'язати проблему, але поки що це не підтверджене розв'язання проблеми.

Нагадаємо, 30 січня в продаж надійшла перша партія відеокарт нового покоління RTX 5090 і RTX 5080, але в США і багатьох країнах Європи її розкупили за кілька хвилин. Перекупники вже активізувалися – у них ціна на відеокарти сягає $6000.

Свіже опитування Steam показало, на якому ПК грає більшість геймерів світу на початку 2025 року. RTX 3060 залишається найпопулярнішою відеокартою, а процесори AMD стали трохи популярнішими.

Вас також можуть зацікавити новини: