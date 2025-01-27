За даними самої Nvidia, нова флагманська відеокарта на 30% потужніша, ніж RTX 4090.

Новітня топова ігрова відеокарта Nvidia RTX 5090 вже дісталася до журналістів і блогерів. Зрозуміло, вони почали проводити з нею різні експерименти.

Так, автор YouTube-каналу zWORMz Gaming вирішив перевірити новинку в GTA 5 і Cyberpunk 2077, виставивши надвисоку роздільну здатність у 16K (15360x8640). Тест відбувався в парі з чіпом Ryzen 7 9800 X3D, щоб система могла повністю навантажити прискорювач.

Виявилося, що грати в такій роздільній здатності можна. Cyberpunk 2077 видає 60 кадрів, щоправда, з низькими налаштуваннями графіки і ввімкненим DLSS. Без апскейлу частота кадрів просіла до 20-23 fps, а картинка при цьому з артефактами. Що стосується GTA 5, то в ній візуальних багів у такій роздільній здатності немає зовсім, а частота кадрів сягає 100 fps.

Що стосується нижчих роздільних здатностей, у 8K новітня топова відеокарта від Nvidia без проблем тягне GTA 5 на ультра-налаштуваннях. Cyberpunk 2077 у такій роздільній здатності на високих налаштуваннях видає трохи більше 30 кадрів.

RTX 5090 стане доступною для покупки 30 січня. РРЦ - 1999 доларів. Але в Європі як мінімум на старті продажів відеокарта буде дуже недешевою. Ціни на кастомні версії варіюються від 2500 до 3100 євро. Цього ж дня для купівлі стане доступна RTX 5080.

Причому, за інформацією тематичних ЗМІ, Nvidia RTX 5090 і RTX 5080 уже перебувають у дефіциті. У компанії сталося непорозуміння з партнерами, через що поставки новинок виявилися обмеженими. Зрозуміло, це відобразилося і на цінах.

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