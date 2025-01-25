Деякі з оголошень "попередніх замовлень" новинки виявилися фейковими.

Нові відеокарти Nvidia RTX 50 теж зіткнулися з "прокляттям перекупів". Спекулянти відкрили попередні замовлення на новинку за неадекватними цінами.

Видання Wccftech помітило, що на eBay з'явилося багато оголошень про "попереднє замовлення" RTX 5090, яка офіційно надійде в продаж 30 січня. Ціни на такі моделі можуть сягати 7 тисяч доларів, що в 3 рази перевищує рекомендовану ціну в 2 тисячі доларів.

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Також Wccftech зауважує, що багато таких оголошень - фейкові. Деякі продавці з безліччю позитивних відгуків пишуть про "ексклюзивний доступ" до новинки, але це може бути просто брехнею. У кращому разі покупець отримає свою відеокарту після старту продажів, коли продавець її справді купить, у гіршому - гроші просто вкрадуть.

Nvidia обіцяла, що пильно стежитиме за продавцями, щоб не допустити повторення історії з RTX 40, коли через перекупів купити відеокарту за офіційною ціною було просто нереально.

Раніше ми розповідали, що за інформацією китайських інсайдерів, RTX 5090 і RTX 5080 уже перебувають у дефіциті. У Nvidia сталося непорозуміння з партнерами, через що поставки новинок виявилися обмеженими. Зрозуміло, це відобразилося і на цінах.

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