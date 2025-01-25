Перекупи підняли ціни на RTX 5090 / Фото - Nvidia

Нові відеокарти Nvidia RTX 50 теж зіткнулися з "прокляттям перекупів". Спекулянти відкрили попередні замовлення на новинку за неадекватними цінами.

Видання Wccftech помітило, що на eBay з'явилося багато оголошень про "попереднє замовлення" RTX 5090, яка офіційно надійде в продаж 30 січня. Ціни на такі моделі можуть сягати 7 тисяч доларів, що в 3 рази перевищує рекомендовану ціну в 2 тисячі доларів.

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Фото Оголошення про передзамовлення RTX 5090 на eBay 25 січня 2025
Фото Оголошення про передзамовлення RTX 5090 на eBay 25 січня 2025
Фото Оголошення про передзамовлення RTX 5090 на eBay 25 січня 2025

Також Wccftech зауважує, що багато таких оголошень - фейкові. Деякі продавці з безліччю позитивних відгуків пишуть про "ексклюзивний доступ" до новинки, але це може бути просто брехнею. У кращому разі покупець отримає свою відеокарту після старту продажів, коли продавець її справді купить, у гіршому - гроші просто вкрадуть.

Nvidia обіцяла, що пильно стежитиме за продавцями, щоб не допустити повторення історії з RTX 40, коли через перекупів купити відеокарту за офіційною ціною було просто нереально.

Раніше ми розповідали, що за інформацією китайських інсайдерів, RTX 5090 і RTX 5080 уже перебувають у дефіциті. У Nvidia сталося непорозуміння з партнерами, через що поставки новинок виявилися обмеженими. Зрозуміло, це відобразилося і на цінах.

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