Вона майже вдвічі дорожча за РРЦ у США.

Зарубіжні ритейлери розкрили ціни на кастомні моделі GeForce RTX 5090 і GeForce RTX 5080. Схоже, щонайменше в Європі на старті продажів топові відеокарти від Nvidia будуть дуже недешевими, пише VideoCardz.

Норвезький ритейлер Komplet розмістив картки товарів з RTX 5080 від Gigabyte і RTX 5090 від Asus. Перша оцінена в 17 049 норвезьких крон (близько €1450), а друга – у 28 839 крон (близько €2500). У ці суми включено місцевий ПДВ, що становить 23%.

Куди менш демократичні ціни можна побачити в Іспанії. Місцеві магазини оцінили кастомні моделі субфлагмана в 1499-2269 євро, а за RTX 5090 просять 2599-2889 євро.

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Чеський ритейлер Datacomp почав приймати попередні замовлення на RTX 5090 від Asus. Найдоступнішу версію RTX 5090 у виконанні ASUS TUF Gaming оцінили в 2859 євро. А за преміальну RTX 5090 у виконанні ASUS ROG Astral просять аж 3079 євро. Місцевий ПДВ становить 25,5%.

GeForce RTX 5090 надійде в продаж 30 січня. Рекомендована роздрібна ціна – 1999 доларів. Цього ж дня для покупки стане доступна RTX 5080 за 999 доларів. Звичайно, порівнювати з РРЦ у США можна лише умовно, оскільки ціни в Європі вказані з урахуванням податків, а в США вони завжди вказуються без них. Але навіть щодо рекомендованої для Європи ціни ситуація нерадісна.

Ситуація ускладнюється тим, що перші партії Nvidia GeForce RTX 50 будуть обмеженими, що теж негативно позначається на цінах. Аналітики вважають, що зі збільшенням обсягів постачань вартість має стабілізуватися, проте точні терміни цього процесу поки невідомі.

Раніше в мережі з'явився відеоролик із тестуванням GeForce RTX 5090 у грі Cyberpunk 2077. Повне вимкнення DLSS і генератора кадрів призвело до того, що найпотужніша відеокарта у світі не може досягти навіть 30 кадрів на секунду на "максималках".

Під час презентації глава Nvidia заявила, що базова RTX 5070 за $549 буде порівнянна з RTX 4090. Втім, пізніше з'ясувалося, що схожої продуктивності можна буде домогтися лише з використанням DLSS 4. Та й ідеться саме про частоту кадрів, а не про якість зображення при чистій растеризації.

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