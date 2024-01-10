Новинка отримала застарілий дизайн, але автономність і виживаність пристрою компенсують цей момент.

Компанія Samsung представила "невбивний" смартфон Galaxy XCover 7 для використання в найсуворіших умовах. Новинка отримала застарілий дизайн, але автономність і виживаність пристрою компенсують цей момент.

Однією з його особливостей є знімна батарея, тому можна швидко замінити розряджений акумулятор 4050 мАг на новий. До того ж є режим роботи зі знятою батареєю – при живленні від мережевого адаптера, пише портал Android Authority.

Апарат отримав 6,6-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю FHD+, частотою оновлення 60 і склом Corning Gorilla Glass Victus. Завдяки підвищеній сенсорній чутливості екран Samsung Galaxy XCover 7 реагує на дотики навіть в товстих рукавичках.

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Смартфон також відрізняється вологозахистом за стандартом IP68 і захисним корпусом, який відповідає військовому стандарту MIL-STD-810G. Він здатний витримати падіння на тверду поверхню з висоти до 1.5 метра і повне занурення у воду до 30 хвилин.

З інших особливостей: процесор MediaTek Dimensity 6100+, 6 ГБ оперативної і 128 ГБ флеш-пам'яті, селфі-камера на 5 Мп, основна на 50 Мп, модуль NFC для безконтактної оплати і свіжа Android 14 з фірмовою оболонкою One UI.

В Європі Samsung Galaxy Xcover 7 повинен з'явитися вже в цьому місяці, але вартість компанія поки не оголосила. Як очікується, новинка коштуватиме 379 євро.

А вже наступного тижня Samsung представить свою флагманську лінійку смартфонів Galaxy S24. До анонсу секретів майже не залишилося: відомі характеристика, дизайн і навіть їх ціна, в тому числі в Європі.

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