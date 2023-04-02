Результати останнього опитування показують, що найпопулярнішою відеокартою серед гравців є RTX 3060. Їй вдалося обійти, здавалося б "вічного" лідера в особі GTX 1060.

Щомісяця компанія Valve проводить опитування, щоб зібрати інформацію про конфігурації ПК користувачів Steam. Ці дані допомагають розробникам оптимізувати свої ігри.

Мабуть, найбільший інтерес викликає рейтинг найпопулярніших відеокарт користувачів Steam, а точніше той факт, що нинішнього лідера, яким була GeForce GTX 1060, "повалив" RTX 3060 – вона встановлена в 10,55% систем. До зеленої команди в трійці найкращих виконавців приєдналася RTX 2060.

Також показово, що відеоприскорювачі компанії Nvidia займають всі 20 рядків у двадцятці найпоширеніших відеокарт. Частка відеокарт AMD, як і раніше, не дуже висока – 14,93% проти 75,82% у Nvidia.

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Що стосується процесорів, то в 2023 році домінують шестиядерні моделі від Intel з частотою 2,7-2,99 ГГц. Говорячи про оперативну пам'ять, "золотою серединою" вважається 16 ГБ ОЗУ. Підключається така система найчастіше до монітора з роздільною здатністю 1920x1080 пікселів – його використовують 64% гравців Steam. Тоді як наявністю 4К монітора може похвалитися менше ніж 2% користувачів.

Зазначається, що в березні стався "бум" популярності Windows 10, який виявився куди вище зростання установок Windows 11. Всьому причиною Microsoft, яка в січні офіційно припинила підтримку Windows 7 і 8.1.

Це призвело до того, що більше гравців оновили свої пристрої до Windows 10, збільшивши свою частку в Steam з 64,68% у лютому до 75,65% у березні. Разом з тим частка Windows 11 скоротилася на 7,92% і тепер становить 22,92%.

Нагадаємо, з 1 січня 2024 року Steam перестане працювати на Windows 7 і 8. Valve пояснила рішення тим, що деякі функції сервісу зав'язані на Google Chrome, а його підтримка на старих версіях Windows припинилася. Тому Steam зможе нормально запускатися тільки на Windows 10 і 11.

А тим часом аналітики прогнозують обвал цін на SSD-накопичувачі. Йдеться про зниження на 5-10%. При цьому наголошується що за підсумками перших трьох місяців 2023 року твердотілові накопичувачі для ПК вже встигли подешевшати в середньому на 13-18%.

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