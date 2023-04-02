Щомісяця компанія Valve проводить опитування, щоб зібрати інформацію про конфігурації ПК користувачів Steam. Ці дані допомагають розробникам оптимізувати свої ігри.
Мабуть, найбільший інтерес викликає рейтинг найпопулярніших відеокарт користувачів Steam, а точніше той факт, що нинішнього лідера, яким була GeForce GTX 1060, "повалив" RTX 3060 – вона встановлена в 10,55% систем. До зеленої команди в трійці найкращих виконавців приєдналася RTX 2060.
Також показово, що відеоприскорювачі компанії Nvidia займають всі 20 рядків у двадцятці найпоширеніших відеокарт. Частка відеокарт AMD, як і раніше, не дуже висока – 14,93% проти 75,82% у Nvidia.
Що стосується процесорів, то в 2023 році домінують шестиядерні моделі від Intel з частотою 2,7-2,99 ГГц. Говорячи про оперативну пам'ять, "золотою серединою" вважається 16 ГБ ОЗУ. Підключається така система найчастіше до монітора з роздільною здатністю 1920x1080 пікселів – його використовують 64% гравців Steam. Тоді як наявністю 4К монітора може похвалитися менше ніж 2% користувачів.
Зазначається, що в березні стався "бум" популярності Windows 10, який виявився куди вище зростання установок Windows 11. Всьому причиною Microsoft, яка в січні офіційно припинила підтримку Windows 7 і 8.1.
Це призвело до того, що більше гравців оновили свої пристрої до Windows 10, збільшивши свою частку в Steam з 64,68% у лютому до 75,65% у березні. Разом з тим частка Windows 11 скоротилася на 7,92% і тепер становить 22,92%.
Нагадаємо, з 1 січня 2024 року Steam перестане працювати на Windows 7 і 8. Valve пояснила рішення тим, що деякі функції сервісу зав'язані на Google Chrome, а його підтримка на старих версіях Windows припинилася. Тому Steam зможе нормально запускатися тільки на Windows 10 і 11.
А тим часом аналітики прогнозують обвал цін на SSD-накопичувачі. Йдеться про зниження на 5-10%. При цьому наголошується що за підсумками перших трьох місяців 2023 року твердотілові накопичувачі для ПК вже встигли подешевшати в середньому на 13-18%.