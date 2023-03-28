У Valve рекомендують до того моменту оновитися до свіжішої версії OC.

C 1 січня 2024 року Steam перестане працювати на Windows 7 і 8. Якщо вірити статистиці, таких користувачів не більше 2%.

Valve пояснила рішення тим, що деякі функції сервісу зав'язані на Google Chrome, а його підтримка на старих версіях Windows припинилася. Тому Steam зможе повноцінно функціонувати тільки на Windows 10 і 11.

Щоб продовжувати використовувати Steam і мати можливість запускати придбані ігри, користувачам потрібно буде встановити новішу версію Windows – говориться у повідомленні Valve.

Додамо, що за офіційною статистикою за лютий 2023 року, тільки 1.48% користувачів Steam використовують "сімку", а частка Windows 8.1 ще менше – 0.36%. Своєю чергою, Windows 10 встановлена на 64.68% комп'ютерів, а Windows 11 – на 33.27%.

Valve регулярно проводить опитування серед користувачів Steam. Вони стосуються інформації про "залізо", на якому грають гравці.

Попри те, що з доступністю і ціною нових відеокарт зараз все стало помітно краще, бюджетна GTX 1650 не збирається здавати свої позиції – станом на лютий 2023 року вона встановлена майже в 6% систем. На другому місці йде GTX 1060 (5.11%), відразу за нею – мобільна RTX 3060 (4.61%).

Що стосується процесорів, то тут домінують шестиядерні моделі від Intel з частотою 2,3-2,69 ГГц. Говорячи про оперативну пам'ять, "золотою серединою" вважається 16 ГБ ОЗУ. Підключається така система найчастіше до монітора з роздільною здатністю 1920x1080 пікселів – його використовують 65% гравців Steam.

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