Увечері в четвер, 30 листопада, в роботі месенджера Telegram стався масштабний збій. Про проблеми з додатком повідомляють жителі України, Казахстану, Німеччини та Узбекистану.
Згідно з даними Downdetector (онлайн-платформа, яка надає інформацію про стан різних веб-сайтів та служб у режимі реального часу), більшість користувачів мали проблеми з підключенням до сервера.
У коментарях люди скаржаться, що не можуть відправити повідомлення і отримують їх з затримкою. Також повідомляється, що на ПК додаток працює швидше, ніж на телефоні.
Оновлено о 19: 50: Деякі користувачі повідомляють, що месенджер працює в колишньому режимі. У Telegram не коментували збій.
Новини про Telegram:
Сьогодні на офіційному сайті месенджера повідомлялося про нове оновлення. Воно включає дев'ять нових функцій:
- можливість знаходити схожі канали;
- перепости історій від друзів і каналів;
- додавання відеоповідомлень в історії;
- налаштування персональних кольорів профілю;
- установка фонів в чатах для себе і співрозмовника;
- статистика історій для каналів;
- емодзі з наборів в якості реакцій в каналах;
- підсвічування коду в повідомленнях;
- покращений перегляд груп з темами;
- ефект "клацання Таноса" на iOS.