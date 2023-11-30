Користувачі Telegram повідомили про збої в його роботі / Ілюстрація REUTERS

Увечері в четвер, 30 листопада, в роботі месенджера Telegram стався масштабний збій. Про проблеми з додатком повідомляють жителі України, Казахстану, Німеччини та Узбекистану.

Згідно з даними Downdetector (онлайн-платформа, яка надає інформацію про стан різних веб-сайтів та служб у режимі реального часу), більшість користувачів мали проблеми з підключенням до сервера.

У коментарях люди скаржаться, що не можуть відправити повідомлення і отримують їх з затримкою. Також повідомляється, що на ПК додаток працює швидше, ніж на телефоні.

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фото downdetector

Оновлено о 19: 50: Деякі користувачі повідомляють, що месенджер працює в колишньому режимі. У Telegram не коментували збій.

Новини про Telegram:

Сьогодні на офіційному сайті месенджера повідомлялося про нове оновлення. Воно включає дев'ять нових функцій: 

  • можливість знаходити схожі канали;
  • перепости історій від друзів і каналів;
  • додавання відеоповідомлень в історії;
  • налаштування персональних кольорів профілю;
  • установка фонів в чатах для себе і співрозмовника;
  • статистика історій для каналів;
  • емодзі з наборів в якості реакцій в каналах;
  • підсвічування коду в повідомленнях;
  • покращений перегляд груп з темами;
  • ефект "клацання Таноса" на iOS.

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