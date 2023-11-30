Користувачі повідомляють про проблеми з підключенням.

Увечері в четвер, 30 листопада, в роботі месенджера Telegram стався масштабний збій. Про проблеми з додатком повідомляють жителі України, Казахстану, Німеччини та Узбекистану.

Згідно з даними Downdetector (онлайн-платформа, яка надає інформацію про стан різних веб-сайтів та служб у режимі реального часу), більшість користувачів мали проблеми з підключенням до сервера.

У коментарях люди скаржаться, що не можуть відправити повідомлення і отримують їх з затримкою. Також повідомляється, що на ПК додаток працює швидше, ніж на телефоні.

Відео дня

Оновлено о 19: 50: Деякі користувачі повідомляють, що месенджер працює в колишньому режимі. У Telegram не коментували збій.

Новини про Telegram:

Сьогодні на офіційному сайті месенджера повідомлялося про нове оновлення. Воно включає дев'ять нових функцій:

можливість знаходити схожі канали;

перепости історій від друзів і каналів;

додавання відеоповідомлень в історії;

налаштування персональних кольорів профілю;

установка фонів в чатах для себе і співрозмовника;

статистика історій для каналів;

емодзі з наборів в якості реакцій в каналах;

підсвічування коду в повідомленнях;

покращений перегляд груп з темами;

ефект "клацання Таноса" на iOS.

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