Користувачі скаржаться, що дописи та медіафайли вантажаться довше, ніж зазвичай. Також є певні проблеми з аудіо- та відео повідомленнями.

Користувачі месенджера Telegram скаржаться на збій у роботі застосунку. Збої спостерігаються в Україні та деяких країнах Європи, а також в різних містах РФ.

Про це свідчать дані порталу Downdetector. Користувачі скаржаться, що дописи та медіафайли вантажаться довше, ніж зазвичай. Також є проблеми з аудіо- та відео повідомленнями – вони відправляються зі збоями.

Зазначається, що проблеми в роботі Telegram спостерігаються як в мобільній, так і десктопної версії месенджера.

Відео дня

Варто зауважити, що саме Telegram наразі є основним джерелом інформації, де транслюють все те, що зараз що відбувається у РФ після заяви Пригожина.

Зокрема, сьогодні вранці повсталі проти Кремля підрозділи найманців з "групи Вагнера" майже без бою захопили Ростов-на-Дону і, ймовірно, місто Воронеж. Наразі вагнерівці просуваються до Москви.

Путін назвав дії вагнерівців "ударом в спину" і пообіцяв покарати за законом. Своєю чергою ватажок вагнерівців Пригожин відкинув звинувачення у зраді, відмовився скласти зброю і нагадав про тотальну корупцію в РФ.

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