Раніше це вважалося майже неможливим.

42-річний польський програміст Пшемислав Psyho Дембяк переміг ШІ-модель OpenAI у фіналі AtCoder World Tour 2025 у Токіо - одному з найпрестижніших змагань із програмування у світі.

Уперше в історії на турнір допустили до участі не тільки 12 найкращих програмістів, а й кастомну модель ШІ від OpenAI. Перемогу Дембяк вирвав у фінальній 10-годинній сесії, обійшовши ШІ приблизно на 9.5% за очками.

Модель OpenAI, що отримала ім'я OpenAIAHC, вважалася фаворитом, проте Дембяк переграв її за рахунок нестандартного підходу. Він використовував евристику, інтуїцію та адаптивні стратегії. Організатор конкурсу Йоічі Івата зазначив: ШІ відмінно справлявся з обчислювальними завданнями, але програв у творчості.

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Суть фінального завдання - побудувати оптимальний маршрут руху робота по сітці 30x30. Це важке завдання, де перебір усіх варіантів неможливий, а успіх залежить від здатності швидко знаходити оптимальне, а не ідеальне рішення.

Дембяк - колишній інженер OpenAI, брав участь у створенні OpenAI Five (ШІ для Dota 2) і чотириразовий переможець марафонів TopCoder Open. За його словами, до фінішу він був на межі, вичавлюючи все можливе, щоб обійти ШІ. Переможцю дісталося 500 тисяч єн або 3 тисячі доларів.

Раніше ми розповідали, що гросмейстер Магнус Карлсен зіграв із ChatGPT. Як і очікувалося, Карлсен обіграв нейромережу, не втративши жодної фігури.

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