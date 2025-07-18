Agent Mode поєднує в собі можливості ChatGPT, Operator і Deep Research.

OpenAI представила універсального ШІ-агента в ChatGPT, здатного виконувати завдання на комп'ютері та в браузері без участі людини. Новинка може самостійно оформляти замовлення на сайтах, запускати додатки, і навіть планувати подорожі.

ChatGPT Agent об'єднує в собі функціонал двох попередніх "агентів" – браузерного Operator і дослідницького Deep Research. Тепер ChatGPT здатний працювати з API, браузером і терміналом як повноцінний агент, йдеться в блозі розробників.

Перед виконанням ключових дій штучний інтелект запитує дозвіл та показує прогрес у реальному часі. За необхідності користувач у будь-який момент може зупинити завдання або змінити його.

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Згідно з даними OpenAI, Agent набрав 41,6% у складному тесті, що охоплює тисячі запитань із понад ста різних дисциплін, – це приблизно вдвічі перевищує результати моделей o3 і o4-mini.

Новинка вже доступна підписникам Plus, Pro і Team. Щоб активувати його, потрібно вибрати "режим агента" в контекстному меню інструментів ChatGPT.

Як УНІАН уже розповідав, у ChatGPT сильно спростили створення картинок. Більше не потрібно писати величезні детальні промпти, нейромережа зробить це за вас.

Нагадаємо, Ілон Маск напередодні представив Grok 4, назвавши його "найрозумнішим ШІ в історії людства". Пізніше з'ясувалося, що для відповідей на спірні питання чат-бот регулярно звертається до особистих публікацій самого Маска.

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