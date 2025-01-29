Раніше досягнення створеної в КНР ШІ-моделі DeepSeek призвели до падіння американських акцій.

Китайська компанія Alibaba представила нову версію своєї моделі штучного інтелекту Qwen 2.5, яка, за словами розробників, перевершує відомий DeepSeek-V3.

"Qwen 2.5-Max перевершує майже за всіма параметрами GPT-4o, DeepSeek-V3 та Llama-3.1-405B," – йдеться у заяві китайського технологічного гіганта.

Звертає на себе увагу те, що оновлену модель випустили у перший день Китайського Нового року (у 2025-му китайський Новий рік відзначають 29 січня). Звісно, що багато хто з мешканців КНР перебуває у цей час на відпочинку.

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На думку фахівців, це говорить про колосальний тиск на галузь ШІ, який створив успіх китайського стартапу DeepSeek. Це стосується як китайських розробників, так і компаній з інших частин світу. Нагадаємо, раніше стало відомо, що через модель штучного інтелекту DeepSeek-R1 акції США різко впали, а виробник чипів Nvidia втратив майже 600 мільярдів доларів ринкової вартості.

Також повідомлялось, що через появу DeepSeek-R1 статки найбагатших людей світу рухнули більш ніж на 100 мільярдів доларів. Одні з найбільших втрат зазнав Дженсен Хуанг, який є співзасновником, президентом і головним виконавчим директором компанії Nvidia.

Компанія Alibaba – довідка

Alibaba Group є китайською компанією, яка працює в сфері інтернет-комерції. Вона є власником веб-порталів Taobao.com, Tmall, Alibaba.com, AliExpress, а також ряду інших.

Основні види діяльності – торгові операції між компаніями за схемою B2B, роздрібна онлайн-торгівля. Компанія діє в першу чергу у самій КНР. При цьому сама вона офіційно зареєстрована на Кайманових островах.

У травні минулого року Alibaba випустила мовну модель Qwen 2.5. За оцінками деяких фахівців, вона перевершувала GPT-4 за мовними і творчими здібностями, але поступалась в логічних міркуваннях і математиці.

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