Новина спричинила значні зміни в інвестиціях у нетехнологічні компанії на Волл-стріт.

Акції США різко впали в понеділок, 27 січня, а виробник чипів Nvidia втратив майже 600 мільярдів доларів ринкової вартості. Ринки відреагували на модель ШІ типу ChatGPT під назвою R1, яку представила китайська компанія DeepSeek.

CNN пише, що нова модель має всі знайомі можливості, але водночас коштує в рази дешевше за популярні ШІ OpenAI, Google або Meta. Компанія заявила, що витратила всього 5,6 мільйона доларів на базову модель, тоді як американські компанії витрачають сотні мільйонів або мільярди доларів на свої технології ШІ. Це викликало шок на ринках, зокрема в технологічному секторі.

Індекс Nasdaq упав на 3,1%, а S&P 500 - на 1,5%. Індекс Dow, якому сприяли компанії зі сфери охорони здоров'я та споживчого сектору, що можуть постраждати від ШІ, зріс на 289 пунктів, або приблизно на 0,7%. На початку дня втрати на фондовому ринку були набагато значнішими.

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Приголомшливе досягнення відносно невідомого ШІ-стартапу стає ще більш шокуючим, якщо врахувати, що США вже багато років працюють над тим, щоб обмежити поставки потужних ШІ-чіпів до Китаю, посилаючись на національну безпеку. Це означає, що DeepSeek змогла отримати свою дешеву модель на малопотужних чипах ШІ.

Акції американських технологічних компаній 27 січня обвалилися. Nvidia, провідний постачальник чіпів штучного інтелекту, впала майже на 17% і втратила 588,8 мільярда доларів ринкової вартості - це найбільший показник ринкової вартості акцій за один день, що більш ніж удвічі перевищує попередній рекорд у 240 мільярдів доларів, встановлений Meta майже три роки тому.

Акції Meta і Alphabet, материнської компанії Google, різко впали. Конкуренти Nvidia - Marvell, Broadcom, Micron і TSMC - також різко впали. Oracle, Vertiv, Constellation, NuScale та інші компанії, що працюють у сфері енергетики та центрів обробки даних, впали.

Це призвело до падіння ширшого фондового ринку, оскільки технологічні акції становлять значну частину ринку - на них припадає близько 45% S&P 500, за словами Кіта Лернера, аналітика Truist.

"Суть у тому, що перевага США була зумовлена технологіями і лідерством американських компаній у сфері штучного інтелекту", - каже Лернер. "Розгортання моделі DeepSeek змушує інвесторів сумніватися в тому, що американські компанії посідають лідерські позиції, скільки коштів витрачається і чи призведуть ці витрати до прибутку або до перевитрати коштів".

Новина також спричинила значні зміни в інвестиціях у нетехнологічні компанії на Волл-стріт. Енергетичні компанії останніми роками значно подорожчали через величезні обсяги електроенергії, необхідної для центрів обробки даних ШІ. Але в понеділок усі вони різко впали. Constellation Energy, компанія, що стоїть за планованим відродженням атомної станції на острові Три-Майл-Айленд для ШІ, впала на 21%. Конкуренти, такі як Vistra, впали на 28%, а GE Vernova - на 21%.

Ф'ючерси на природний газ, який використовується для живлення електрогенераторів, впали на 5,9%. Нафта впала більш ніж на 2%.

Біткойн та інші криптовалюти також упали.

Одного досягнення, нехай і приголомшливого, може виявитися недостатньо, щоб перекреслити багаторічний прогрес американського лідерства в галузі ШІ. А масовий перехід клієнтів до китайського стартапу малоймовірний. Тож падіння ринку може бути дещо надмірним - або, можливо, інвестори шукали привід для продажу.

Падіння Біткоїна - останні новини

Біткоїн та інші криптовалюти впали слідом за акціями технологічних компаній, оскільки поява нової китайської моделі штучного інтелекту спровокувала глобальний розпродаж ризикованих активів.

Крім того, на біткоїн вплинув указ президента США Дональда Трампа про визнання цифрових активів ключовим фактором інновацій у країні.

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