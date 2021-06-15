Компанія Microsoft припинить підтримку Windows 10 14 жовтня 2025 році.
Про це повідомляється на сайті компанії.
Це може бути пов'язано з тим, що 24 червня цього року Microsoft презентує нову версію своєї операційної системи - Windows 11.
Microsoft випустила свою Windows 10 у 2015 році, таким чином, термін її "життя" складе 10 років.
Як пише BBC, під час релізу Windows 10 у Microsoft заявляли, що вона має бути остаточною версією операційної системи. Але з 14 жовтня 2025 року не буде оновлень або виправлень безпеки для версій Home або Pro.
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Як обіцяють у Microsoft, наступник Windows 10 буде одним із "найбільш важливих оновлень" ОС за останнє десятиліття.
BBC нагадує, що підтримка попередньої ОС - Windows 7 - була скасована в 2020 році, хоча компанії могли платити Microsoft за продовження отримання оновлень для Windows 7 Professional та Windows 7 Enterprise.
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