Наступник Windows 10 буде одним із "найбільш важливих оновлень" ОС за останнє десятиліття.

Компанія Microsoft припинить підтримку Windows 10 14 жовтня 2025 році.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Це може бути пов'язано з тим, що 24 червня цього року Microsoft презентує нову версію своєї операційної системи - Windows 11.

Microsoft випустила свою Windows 10 у 2015 році, таким чином, термін її "життя" складе 10 років.

Як пише BBC, під час релізу Windows 10 у Microsoft заявляли, що вона має бути остаточною версією операційної системи. Але з 14 жовтня 2025 року не буде оновлень або виправлень безпеки для версій Home або Pro.

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Як обіцяють у Microsoft, наступник Windows 10 буде одним із "найбільш важливих оновлень" ОС за останнє десятиліття.

BBC нагадує, що підтримка попередньої ОС - Windows 7 - була скасована в 2020 році, хоча компанії могли платити Microsoft за продовження отримання оновлень для Windows 7 Professional та Windows 7 Enterprise.

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Автор: Олександр Топчій