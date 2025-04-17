Деякі моделі вже вміють генерувати мирні ідеї, перейнявши образ та стиль дипломатії відомих політичних діячів.

Штучний інтелект може стати новим інструментом у мирних переговорах й навіть допомогти укласти мирну угоду про завершення війни в Україні, пише The Economist.

В умовах глобальних конфліктів та динамічних політичних альянсів дипломати потребують сучасних інструментів. Одним із таких інструментів стають моделі штучного інтелекту. Вони допомагають оперативно адаптуватися до змін і краще розуміти позиції інших сторін.

Проєкт Strategic Headwinds

Цей проєкт створений Центром стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) за участі Ради національної безпеки США. Його мета - підтримати західних дипломатів у перемовинах щодо України. У центрі розробки - лабораторія Futures Lab, що створила симулятор мирної угоди на основі даних експертів, аналітики ЗМІ та архіву з 374 мирних угод.

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Користувачі можуть вводити свої пріоритети, після чого модель генерує проєкт угоди та оцінює прийнятність його положень для ключових сторін.

AI-боти як політичні радники

Futures Lab також розробляє аватари ШІ, натхненні стилем відомих лідерів. Наприклад, "Xibot" моделює поведінку Сі Цзіньпіна. Серед інших - ШІ в стилі Джорджа Паттона, Чингісхана та Сунь Цзи. За словами Бенджаміна Дженсена, "боти стимулюють креативність".

Каліфорнійський університет у Берклі створює універсального порадника ШІ, навченого виключно на документах NSC з 1951 року. Його перевага - ширший спектр "голосів" і точок зору.

Деякі моделі, як-от DeepSeek, Gemini, Llama, показали надмірно агресивну поведінку під час симуляцій.

"Llama вирішив застосувати силу у 45% випадків", - зазначає Жаклін Шнайдер зі Стенфорда. "Інші, навпаки, були надто поступливими".

Інтеграція з теорією ігор

Наступна фаза розвитку - поєднання симулятора з теорією ігор, що дозволить логічно оцінювати дії сторін на основі мотивацій. Серед інновацій - модель "Конкуренція в тіні технологій" та відомий Predictioneer's Game Брюса Буено де Мескіти. Його модель вже довела свою ефективність, зокрема, у передбаченні початку перемовин щодо України у 2025 році.

"Потенціал ШІ у переговорах про безпеку є справді чудовим", - вважає Роуз Геттемюллер, провідна американська переговорниця щодо договору Новий СНО.

У майбутньому дипломатичні угоди можуть укладати не люди, а штучні інтелекти. Чи зможуть реальні люди втримати свої стільці за столом переговорів - невідомо.

ШІ витісняє людей з низки професій

Прогнозується, що ШІ в найближчі 5 років замінить людей в низці сфер. Зокрема, очікується, що роботи прийдуть на заміну продавцям, пакувальникам, товарознавцям, прибиральникам тощо.

Під загрозою також такі професії, як перекладач, фінансист, рієлтор тощо.

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