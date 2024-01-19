Бюджетний апарат отримав великий екран, захист від води і вологи і акумулятор місткістю 5000 мАг.

Бренд Realme представила нову лінійку смартфонів Note, яка складе конкуренцію Xiaomi та іншим пристроям бюджетного сегмента. Першою моделлю стала Realme Note 50, яку оцінили всього в 65 доларів.

За характеристиками, це один з найкращих ультрабюджетників на ринку. Тут і 90-герцовий IPS-екран, і велика батарея на 5000 мАг, і захист від вологи і пилу за стандартом IP54, пише Gizmochina.

В основі лежить процесор Unisoc t612 з 4/128 гігабайтами пам'яті, підтримується карта пам'яті microSD. Селфы-камера 5-мегапіксельна, а основна володіє модулем на 13 Мп монохромним сенсором і світлодіодним спалахом.

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З інших характеристик: підтримка двох SIM-карт, бічний сканер відбитків пальців, Wi-Fi 802.11 АС, Bluetooth 5.0, GPS і порт 3,5 мм. В якості ОС виступила Android 13 Go.

Realme Note 50 вже продається на Філіппінах, де коштує 3500 песо (близько 2300 грн). До кінця січня також повинні представити модель Realme Note 1: вона складе конкуренцію "народному" Redmi Note 13.

Також цього місяця Realme має показати бюджетну лінійку Realme 12 Pro. Ми найбільше чекаємо 12 Pro+, який отримає топові функції і напевно стане майбутнім бестселером компанії.

Раніше оглядачі назвали три старі моделі iPhone, які можна сміливо брати в 2024 році. Зазвичай термін життя айфонів триває 5-6 років, тому навіть моделі 3-річної давності демонструють чудовий баланс ціни і якості.

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