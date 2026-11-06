Android-смартфони навчилися автоматично копіювати фото та відео на ПК: як це працює

Google непомітно додала в Android нову функцію, яка дозволяє автоматично зберігати фотографії та відео на комп'ютер з Windows. Для цього використовується технологія передачі файлів Quick Share, тому завантажувати файли в хмарне сховище більше не потрібно, пише 01net.

Нова можливість з’явилася в останньому оновленні сервісів Google Play під номером 26.43. У його описі прямо вказано функцію автоматичного резервного копіювання фотографій і відео з Android-пристрою на ПК за допомогою Quick Share.

Відповідне налаштування з’явилося безпосередньо в параметрах Quick Share. Знаходиться воно за шляхом: "Налаштування" → "Підключені пристрої" → "Налаштування підключення" → Quick Share. Там має з’явитися пункт автоматичного резервного копіювання.

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Google пояснює, що вибрані на смартфоні файли автоматично копіюватимуться та зберігатимуться на комп’ютері з Windows. При цьому користувачам не доведеться завантажувати фото та відео в хмару або платити за додатковий простір у сховищі.

Для роботи функції знадобиться актуальна версія Quick Share для Windows. Смартфон і ПК мають перебувати поруч один з одним і бути підключеними до одного облікового запису Google. Синхронізацію потрібно розпочати на комп’ютері, а на смартфоні – відкрити налаштування Quick Share та увімкнути автоматичне резервне копіювання.

Android-смартфони навчилися автоматично копіювати фото та відео на ПК: як це працює

Оновлення сервісів Google Play поширюється поступово, тому нове налаштування може з’явитися на смартфонах не відразу. Користувачам, які поки що не знайшли відповідний пункт у налаштуваннях Quick Share, доведеться почекати та періодично перевіряти наявність оновлень.

Раніше цього року Google максимально спростила процес переходу з iPhone на Android. Теперкористувачі зможуть перенести набагато більше даних, ніж раніше. У окремих випадках навіть більше, ніж під час переходу між двома Android-пристроями.

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