Android-смартфони навчилися автоматично копіювати фото та відео на ПК: як це працює

Раніше для перенесення медіафайлів на ПК через Quick Share користувачам доводилося щоразу вибирати файли та надсилати їх на комп’ютер вручну.

Google непомітно додала в Android нову функцію, яка дозволяє автоматично зберігати фотографії та відео на комп'ютер з Windows. Для цього використовується технологія передачі файлів Quick Share, тому завантажувати файли в хмарне сховище більше не потрібно, пише 01net.

Нова можливість з’явилася в останньому оновленні сервісів Google Play під номером 26.43. У його описі прямо вказано функцію автоматичного резервного копіювання фотографій і відео з Android-пристрою на ПК за допомогою Quick Share.

Відповідне налаштування з’явилося безпосередньо в параметрах Quick Share. Знаходиться воно за шляхом: "Налаштування" → "Підключені пристрої" → "Налаштування підключення" → Quick Share. Там має з’явитися пункт автоматичного резервного копіювання.

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Google пояснює, що вибрані на смартфоні файли автоматично копіюватимуться та зберігатимуться на комп’ютері з Windows. При цьому користувачам не доведеться завантажувати фото та відео в хмару або платити за додатковий простір у сховищі.

Для роботи функції знадобиться актуальна версія Quick Share для Windows. Смартфон і ПК мають перебувати поруч один з одним і бути підключеними до одного облікового запису Google. Синхронізацію потрібно розпочати на комп’ютері, а на смартфоні – відкрити налаштування Quick Share та увімкнути автоматичне резервне копіювання.

Оновлення сервісів Google Play поширюється поступово, тому нове налаштування може з’явитися на смартфонах не відразу. Користувачам, які поки що не знайшли відповідний пункт у налаштуваннях Quick Share, доведеться почекати та періодично перевіряти наявність оновлень.

Раніше цього року Google максимально спростила процес переходу з iPhone на Android. Теперкористувачі зможуть перенести набагато більше даних, ніж раніше. У окремих випадках навіть більше, ніж під час переходу між двома Android-пристроями.

УНІАН розповідав про 5 додатків, які потрібно одразу встановити на новий смартфон Android. Усі вони доступні безкоштовно в Google Play, мають високі оцінки та охоплюють різні сценарії використання.

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