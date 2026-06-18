Перехід з iPhone на Android суттєво прокачали – тепер переноситься навіть будильник

За словами розробників, це "абсолютно новий досвід переходу з iOS на Android".

Нещодавно випущена версія Android 17 значно розширила можливості інструменту Android Switch. Тепер під час переходу з iPhone на Android користувачі зможуть перенести набагато більше даних, ніж раніше – в окремих випадках навіть більше, ніж під час переходу між двома Android-пристроями, пише Phone Arena.

Про запуск нової версії Android Switch розповів Пол Данлоп, який обіймає посаду керівника розробки Android. За його словами, це "абсолютно новий досвід переходу з iOS на Android".

Тепер перехід за допомогою Android Switch дозволяє перенести:

обліковий запис Google: його буде автоматично знайдено та одразу ж авторизовано на новому Android;

усі повідомлення SMS, MMS, RCS та iMessage;

головний екран, включаючи шпалери та розташування іконок;

паролі, ключі доступу, облікові дані Wi-Fi, будильники;

важливі налаштування спеціальних можливостей;

файли та папки, вкладення календаря, історія дзвінків та нотатки Apple Notes.

Впровадження оновленого Android Switch розпочалося сьогодні на сумісних пристроях Google Pixel з Android 17, але найближчими тижнями та місяцями нові можливості мають з’явитися й на пристроях інших виробників.

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Також незабаром користувачі Android та iPhone зможуть обмінюватися файлами напряму. Поки що передача файлів через AirDrop працює лише з Pixel 10, але в майбутньому запрацює й на інших Android-пристроях.

Раніше УНІАН розповідав про 5 застосунків, які варто одразу встановити на новий смартфон Android. Усі вони доступні безкоштовно в Google Play, мають високі оцінки та охоплюють різні сценарії використання.

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