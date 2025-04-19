Власники цих моделей відтепер позбавлені офіційного захисту від нових загроз і шкідливого ПЗ.

Google офіційно припинила оновлення для трьох колись популярних смартфонів, зробивши їх уразливими до нових експлойтів і шкідливих програм. Про це пише видання Gizchina.

Так, якщо ви все ще є гордим власником Pixel 3a, Samsung Galaxy S10 чи OnePlus 7, тепер ви самі по собі. Усі ці смартфони "застрягли" на Android 12 або 12L і більше не отримуватимуть щомісячні патчі безпеки.

Рішення Google пройшло практично непомітно: жодних пресрелізів чи гучних заяв. Лише відсутність Android 12 у квітневому бюлетені безпеки привернула увагу техноекспертів, які підтвердили: підтримка цих девайсів закінчилася ще наприкінці березня.

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Це особливо тривожно, оскільки в останньому бюлетені безпеки Google згадується про появу двух серйозних вразливостей, які вже активно експлуатуються зловмисниками. Виробники навряд чи запропонують альтернативні оновлення, а отже, ці пристрої не отримають жодного додаткового захисту.

Експерти в галузі кібербезпеки не залишають сумнівів: якщо ви використовуєте один із цих пристроїв, настав час апгрейду. Оскільки оновлення ПЗ – це не тільки нові функції, а й захист вашої особистої інформації, банківських даних і вашого спокою.

Раніше в Google підтвердили, що повноцінний реліз Android 16 заплановано на червень, а не вересень, як зазвичай. А поки що встановити бета-версію Android 16 можуть як власники Pixel, так і деяких Xiaomi, OnePlus та інших брендів.

Як УНІАН уже розповідав, бюджетні смартфони позбавлять оновлення до нових версій Android. Google змінила мінімальні вимоги до пристроїв.

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