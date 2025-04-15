Бюджетні смартфони не зможуть оновитися до нових версій Android: хто потрапив до списку

Google змінила мінімальні вимоги до пристроїв.

Компанія Google непомітно підвищила вимоги до мобільних пристроїв для встановлення операційної системи Android, звернули увагу в Android Authority. Це стосується найновішої версії OC.

Однією з ключових умов є наявність 32 ГБ постійної пам'яті, при цьому 75% пам'яті виділяється під розділ з даними користувача. Це означає, що девайси з об'ємом пам'яті менше 32 ГБ не зможуть оновитися до Android 15 і майбутніх версій OC, а фактично мінімальною межею стає вже обсяг в 64 ГБ.

Для порівняння, "операційки" Android 13 і 14, які вийшли у 2022 і 2023 роках відповідно, працюють на пристроях навіть із 16 ГБ ПЗП.

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Крім того, пристрої на базі Android 15 з 2 або 3 ГБ оперативної пам'яті (ОЗП) повинні підтримувати оптимізацію ресурсів. Водночас Google рекомендує використовувати технології Bluetooth 5.0 і Vulkan 1.3. Ці рекомендації стануть обов'язковими для пристроїв з Android 16.

Загалом для більшості пристроїв і користувачів це точно не проблема, а нові версії Android не отримають зовсім вже ультрабюджетні смартфони. З іншого боку, такі девайси на ринку все ще присутні.

Раніше в Google підтвердили, що фінальний реліз Android 16 заплановано на червень, а не вересень, як зазвичай. А поки що встановити бета-версію Android 16 можуть як власники Pixel, так і деяких Xiaomi, OnePlus та інших брендів.

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