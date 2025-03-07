Зміна термінів виходу платформи дасть змогу унеможливити ситуацію з Pixel 9, які надійшли в продаж із торішньою версією ОС.

Google підтвердила, що починаючи з цього року, операційна система виходитиме не восени, а влітку. Реліз Android 16 компанія намітила вже на червень – приблизно в цей час пройде конференція Google I/O 2025.

Терміни релізу Android 16 вдалося скоротити завдяки переведенню процесу розробки на більш ефективну модель Trunk Stable. Вона передбачає, що всі, хто працюють над Android, вносять свій внесок в одну загальну гілку коду. Це дає змогу одночасно вибудовувати всю систему і зменшити часові витрати на усунення проблем після інтеграції.

Більш ранній випуск дасть виробникам час на підготовку прошивки для своїх смартфонів на базі актуальної версії Android. У попередні роки їм часто доводилося випускати нові смартфони на торішній версії ОС. Так сталося і з самою Google у випадку серії Pixel 9.

Відео дня

Перша публічна бета-версія Android 16 вийшла в січні. Одним із головних нововведень стали Live Updates. Це аналог Live Activities з iPhone: додатки зможуть показувати інтерактивні оповіщення, наприклад, з індикатором статусу доставки замовлення.

А тим часом користувачі Samsung все ще чекають на публічний реліз One UI 7 на базі Android 15. Якщо раніше передбачалося, що запуск нової ОС відбудеться наприкінці січня разом з анонсом Galaxy S25, то останні витоки свідчать про те, що це може статися тільки у квітні.

Раніше фахівці обрали найкращі Android-смартфони в межах від 8000 до 20 000 тисяч гривень. До рейтингу потрапили моделі від Samsung, Google, OnePlus, Nothing і Moto.

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