За бортом опинилися, зокрема Xiaomi Civi і Poco M4 Pro.

Xiaomi вдруге за лютий оновила список EOS (End of Support), до якого потрапляють пристрої, які більше не отримуватимуть апдейти системи.

Цього разу до нього потрапили фірмові моделі, а також смартфони брендів Redmi і Poco. Моделі, які стали раритетами:

Xiaomi Civi

Xiaomi 12X

Redmi Note 10S

Redmi Note 10 Lite

Redmi Note 11T 5G Redmi Note 11T 5G

POCO C31

POCO X3 GT

POCO M4 Pro 5G

Згаданими смартфонами можна буде й далі користуватися, але для них більше не виходитимуть оновлення програмного забезпечення та патчі безпеки.

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Найкраще, що можуть зробити власники смартфонів зі списку – це перейти на більш сучасні моделі, оскільки без офіційної підтримки безпека девайсів може бути під загрозою. Також можна перейти на неофіційну прошивку, але це варіант для просунутих користувачів.

Раніше в мережі з'явився список смартфонів від Samsung, які перестануть отримувати оновлення у 2025 році. Для Galaxy S21, Galaxy M14 та інших популярних моделей настає кінець епохи.

А тим часом Xiaomi готується до швидкої презентації Xiaomi 15 Ultra з унікальною камерою. Він конкуруватиме з iPhone 16 Pro і Galaxy S25 Ultra.

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