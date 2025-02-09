Xiaomi вдруге за лютий оновила список EOS (End of Support), до якого потрапляють пристрої, які більше не отримуватимуть апдейти системи.
Цього разу до нього потрапили фірмові моделі, а також смартфони брендів Redmi і Poco. Моделі, які стали раритетами:
- Xiaomi Civi
- Xiaomi 12X
- Redmi Note 10S
- Redmi Note 10 Lite
- Redmi Note 11T 5G Redmi Note 11T 5G
- POCO C31
- POCO X3 GT
- POCO M4 Pro 5G
Згаданими смартфонами можна буде й далі користуватися, але для них більше не виходитимуть оновлення програмного забезпечення та патчі безпеки.
Найкраще, що можуть зробити власники смартфонів зі списку – це перейти на більш сучасні моделі, оскільки без офіційної підтримки безпека девайсів може бути під загрозою. Також можна перейти на неофіційну прошивку, але це варіант для просунутих користувачів.
Раніше в мережі з'явився список смартфонів від Samsung, які перестануть отримувати оновлення у 2025 році. Для Galaxy S21, Galaxy M14 та інших популярних моделей настає кінець епохи.
А тим часом Xiaomi готується до швидкої презентації Xiaomi 15 Ultra з унікальною камерою. Він конкуруватиме з iPhone 16 Pro і Galaxy S25 Ultra.