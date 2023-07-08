Виробник позиціює новинку як "пік розвитку" до 10-ї річниці Honor.

Виробник Honor поповнив асортимент смартфонів моделлю Honor Х50. Новинка поєднує доступну ціну і просунуті характеристики.

Як передає Gizmochina, при ціні дешевше $200 покупці отримують вигнутий 120 Гц OLED-дисплей, потужний процесор Snapdragon 6 Gen 1 і акумулятор великої місткості – 5800 мАг.

За словами виробника, екран з вигнутими крайками не боїться ударів, а сам апарат "стійкий до падінь з десяти сторін". Більш того він позиціюється як перший в світі смартфон, що пройшов сертифікацію SGS.

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Основні характеристики Honor X50

екран OLED на 6,78 дюйма, 2652×1200, 120 Гц, 1200 ніт.

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 – апаратна основа.

Оперативної пам'яті від 8 до 16 ГБ, а флеш-пам'яті – від 128 до 512 ГБ.

Батарея місткістю 5800 мАг з зарядкою потужністю 35 Вт.

Камери: основний сенсор на 108 Мп Samsung S5KHM6 і 2-Мп зум-об'єктив. Спереду встановлена фронталка 8 Мп.

За словами виробника, смартфон зможе працювати до 20 годин в режимі перегляду відео або до 9 годин в режимі ігор. "З коробки" новинка працює на базі Android 13 з фірмовою оболонкою MagicOS 7.1.1.

У Китаї за апарат просять від 1399 юанів (~7000 грн). Топовий варіант 16/512 ГБ обійдеться в 1999 юанів (~10 000 грн). На AliExpress чекаємо найближчим часом.

Раніше у Honor також вийшли "вбивці" AirPods Pro – вони коштують в 10 разів дешевше навушників Apple. Новинка отримала функцію активного шумозаглушення і режим прозорості, а на одній зарядці може протягнути до 9 годин без підзарядки.

У Samsung недавно вийшов свій бюджетний хіт Galaxy M34. Смартфон просувається виробником як "монстр" за багатьма параметрами – від батареї і камери до дисплея. Щоправда, дизайн у нього не найсучасніший.

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